紐約華社歡慶萬聖節 濃濃傳統中華風

孩子們放學後身穿卡通角色服裝、手拿著南瓜造型桶子向店家索取糖果。(記者馬璿／攝影)

為歡慶10月31日萬聖節 ，曼哈頓華埠 、法拉盛 以及布碌崙(布魯克林)華社均有派發糖果活動，在濃烈的萬聖節氛圍中，眾多身穿卡通角色服裝、手拿著南瓜造型桶子的民眾向店家索取糖果；當日多位民代、市警分局也舉辦相應活動，拉近與民眾的關係。

華埠社區機構「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)當日在包厘街(Bowery)中心舉辦「不給糖就搗蛋」活動，將萬聖節的歡樂氛圍與中華傳統文化相結合，創意十足；此次主辦方準備的糖果並非平日裡可見的美式糖果，而是來自華埠小商鋪，包括大白兔奶糖、山楂片、果凍和仙貝等華人熟悉的童年零食。

創意總監鄭偉其表示，這次選購的都是自己及朋友「從小吃到大」的糖果，還特別向當地小商家購買，不僅是支持在地小企業，也是希望孩子們在收到這些零食時能感受到家鄉的味道；本次展出的傳統的南瓜燈也融入了中華元素，設計出熊貓、招財貓和「福」字圖案，此外還有兩個南瓜燈上特別雕刻「華埠」二字。

華埠社區機構「歡迎來華埠」本次展出的傳統南瓜燈也融入了中華元素，設計出熊貓、招財貓和「福」字圖案。(記者范航瑜／攝影)

市議員莊文怡(中)與華興多元文化中心合作，派發糖果、南瓜、棉花糖與氣球。(記者馬璿／攝影)

法拉盛市警109分局當日則聯合法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)及分局社區委員會等單位，在分局內舉辦糖果派發活動；局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，當日的主要目標就是讓大家能夠平安、愉快地享受萬聖節，當晚也部署了大量的資源，確保每個人的安全。

華商會首席顧問杜彼得表示，這場活動的設計就是讓孩子們進入警局，並將警察視為叔叔阿姨，因很多華裔家庭對警察感到害怕，但這個活動可以幫助小朋友消除恐懼，從而促進警民關係；參與活動的華裔家長李先生表示，參加這樣的活動是希望孩子們能更融入當地文化，同時也能感受到社區的溫暖和支持，非常有意義。

雖然法拉盛並未舉辦大型萬聖節活動，但當天街頭巷尾仍隨處可見穿著各式裝扮的小孩，提著南瓜桶挨家挨戶討糖果，吸血鬼、巫師和超級英雄的身影交織其中，為法拉盛增添了濃厚的節日氛圍。

法拉盛商家準備了許多糖果、巧克力供孩童領取。(記者尤昱程／攝影)

布碌崙班森賀華人商業街的連鎖商店與華人超市皆共襄盛舉，與居民同歡慶佳節，寶寶大藥房的華裔藥師表示，他們選在小朋友下課後發放糖果，希望周邊社區的孩子能度過開心的萬聖節；服飾店Lady House小衣舍的店家參與派發糖果的活動有六年，店內也為萬聖節進相關元素的服飾。

當日布碌崙民代包括市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳等人也在辦公室門口派發糖果、南瓜、棉花糖與氣球等，吸引華裔家庭的到來；其中莊文怡與華興多元文化中心合作，還舉辦抽獎活動，讓前來的民眾有吃又有禮物拿，她也提醒民眾在歡慶節日時仍要注意安全，特別家長應隨時跟在孩童身旁，確保他們的去向。