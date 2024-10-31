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涉疫死人數做偽證 前紐約州長葛謨面臨審查

記者范航瑜╱紐約即時報導
葛謨聲稱在統計疫情期間的死亡數據上遵循了聯邦的守則。(取自州長辦公室)
葛謨聲稱在統計疫情期間的死亡數據上遵循了聯邦的守則。(取自州長辦公室)

由共和黨領導的眾院新冠疫情特別委員會(House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic)日前將前州長葛謨(Andrew Cuomo)轉交至司法部，建議司法部就其在疫情期間的死亡數據偽證問題，提出起訴。

該委員會指責，葛謨為逃避責任，「明知故犯」地對療養院死亡數據動手腳，在證詞中避重就輕；小組主席溫斯卓普(Brad Wenstrup)在聲明中表示，證詞及系列文件顯示，葛謨為了逃避數千療養院居民死亡的責任，選擇了自私且逃避責任的行為，實在難以容忍。

2021年2月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表報告，指出葛謨政府在統計療養院新冠死亡人數時少算約50%；同年11月，州眾議會發布報告，指控葛謨存在不當行為，並在療養院死亡數據上誤導公眾，次年3月州主計長迪納波利(Thomas DiNapoli)也提交報告，認為葛謨政府至少減少統計了4100例療養院新冠死亡人數。

今年3月，葛謨被傳喚至委員會作證，並在6月和9月的聽證會上應訊，當被問及是否曾指示員工篡改死亡數據時，葛謨將問題歸咎於「數據分配方式」，解釋統計不包括未在醫院或療養院裡去世的病人。

委員會還指稱，葛謨曾參與審閱、修改並撰寫過州衛生廳的部分報告內容，但在證詞中卻聲稱未參與，且不知情，葛謨對此回應，紐約州在數據統計上遵循了聯邦守則。

針對委員會的做法，葛謨的律師反將小組委員會轉交至司法部，指控其濫用權力；律師蘇爾科斯基(Sarah A. Sulkowski)在向司法部長遞交的訴狀中寫道，溫斯卓普利用職權，促使委員會濫用政府資源，調查超出其管轄範圍的事項。此前，司法部曾審查過葛謨對療養院疫情的處理方式，但在2021年7月宣布不會展開全面調查。

葛謨 療養院 司法部

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