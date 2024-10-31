我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預測9屆總統大選專家 仍看好賀錦麗當選

川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

拜登政府扶植晶片研發 推動紐約州成半導體中心

中央社紐約31日綜合外電報導
圖為位於奧伯尼的紐約州議會大廈。美聯社
圖為位於奧伯尼的紐約州議會大廈。美聯社

美國總統拜登政府今天宣布，將投資約8億2500萬美元在紐約州首府奧伯尼（Albany）打造半導體研發旗艦設施。

路透社報導，美國商務部與美國國家半導體技術中心（National Semiconductor Technology Center）的營運商Natcast發布聯合聲明指出，紐約州這座設施有望推動極紫外光（EUV）技術創新。

聯邦官員選定奧伯尼奈米科技綜合園區（Albany NanoTech Complex）為研究尖端半導體科技極紫外光曝光機的國家總部。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這座實驗室將擁有全球最先進晶片製造設備，並允許半導體產業和大學的研究人員在這裡展開合作。

舒默接受電話訪問時說：「當你在這裡進行高端研究，你可以製造出全球最先進晶片，除可確保我們的軍隊掌握優勢，還能確保我們的經濟與企業處於領先地位。」

這座隸屬於國家半導體技術中心的極紫外光中心預計明年啟用。

舒默指出：「這將使紐約州北部成為半導體研究中心，不只對美國，對全世界而言也是如此。」

商務部尚未宣布另外2座國家技術中心將落腳何處。

紐約州 商務部 晶片

上一則

萬聖節晚間7時至11時遊行封街 曼哈頓華埠有影響
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」

誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」
拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後

拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後
垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割

垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割
川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾

川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

2024-10-24 17:53

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著