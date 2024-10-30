連休不被切斷 紐約學生及教職工聖誕額外多放一天假

今年12月23日將成為公立學校的休假日，讓學生和教職工能與家人在聖誕佳節有多一天的共處時光。(記者曹馨元 ╱ 攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)和教師聯合工會(United Federation of Teachers)主席穆格魯(Michael Mulgrew)30日宣布，今年12月23日也將成為公立學校 的休假日，讓學生和教職工能與家人在聖誕佳節有多一天的共處時光。

往年，12月24日至1月1日是公立學校的冬季休學期(Winter Recess)，但今年的12月23日又為周一，一名來自布碌崙(布魯克林)的中學生瑞尼爾(Issac Regnier)便對切斷周末的連休十分不滿，並表示這一天真正上學的同學也寥寥無幾；因此他發起請願行動，試圖將這一天也改為休假日，獲得了近2萬3000個簽名。

市長亞當斯表示，瑞尼爾能取得這場勝利，也能讓「年輕人知道他們的聲音很重要」。他也認同放假前只上一天課會導致大量學生當日缺課，「所以這樣做很合理」；但他也表示，公立學校仍將維持180天的休假，「我們孩子的教育並不會被縮短日程」。

史岱文森高中(Stuyvesant High School)一名高三學生的家長焦女士對於多放一天假的消息表示「很意外，也很驚喜」。焦女士此前就打算趁著假期帶孩子去佛羅里達州(Florida)遊玩，還在為23日要上學而感到糾結，不知是否該為孩子請假。如今知道這一消息也讓她們的旅行計畫更加圓滿，感到十分開心。

市教育總監羅莫斯認為，額外的一天假期能確保學生在新學期前充滿電，「我們很高興能為他們送上假期的禮物」；教師聯合工會主席穆格魯也稱「這是一項正確的決定」，能夠讓教育工作者有更多時間與家人相處，也能為新學年做好準備。