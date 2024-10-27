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法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

記者尤昱程／紐約即時報導
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛26日晚間發生一起街頭鬥毆事件，起因為兩男進入一間餐館行搶未果砸店，隨後反遭四名華裔阻止，演變成暴力衝突行為；兩名劫匪遭毆致頭部受傷縫針，被控搶劫、攻擊、破壞物品以及持有毒品等罪，而四名華裔男子則被控團伙暴力罪(gang assault)。

根據市警局報告，該案發生於法拉盛櫻桃大道(Cherry Ave)的一處餐館前，兩名劫匪於晚間進入該餐館收銀台索要錢財未得逞，便用店內盆栽砸向店經理，以及使用磚頭等硬物在店內進行破壞，遭店內四名華男制止後遂演變成鬥毆事件。

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

由民眾拍攝上傳社群媒體的影片可見，四名華男使用木椅、折凳、鐵棍等硬物不停攻擊兩名劫匪，其中一名劫匪被壓制在地不停毆打，並向他的團伙要求離開(let's go)，而另名劫匪則試圖反擊，持續以武器攻擊四名華男。

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

兩名劫匪頭部被打得鮮血直流，其中一名華男的頭部也受傷流血，現場散落玻璃、椅子等被使用過的武器殘骸。路邊群眾眼見事態升級，不停要求停手並報警，衝突才慢慢降低。

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

市警109分局警員到達現場，逮捕了涉及鬥毆的兩名劫匪，並在其中一名劫匪身上發現毒品，他們被控搶劫、攻擊、破壞物品以及持有毒品等罪；而阻止搶劫的四名華男也遭到警方逮捕，被控團伙暴力罪，目前全案尚在調查中。該餐館27日並未開門營業，目前尚不清楚四名華男是否為該餐館員工。

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行，雙方均被控罪。(取自Google街景)
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行，雙方均被控罪。(取自Google街景)

根據最新的CompStat報告顯示，截至本月20日，轄管法拉盛地區的市警109分局在2024年已報告了253起搶劫案件，較去年同期的257起減少4起，下降幅度並不顯著。

華男 法拉盛 毒品

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