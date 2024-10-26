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紐約提前投票開始 布碌崙華社踴躍 半日已數百人投票

記者顏潔恩╱紐約即時報導
位於日落公園的永援聖母聖殿是當地華社的投票站之一，截至當日下午有超過300人到場投票。(記者顏潔恩╱攝影)
位於日落公園的永援聖母聖殿是當地華社的投票站之一，截至當日下午有超過300人到場投票。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約州提前投票日26日拉開帷幕，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一，當日開放投票前便有十多名選民在場外排隊，展現出投票熱情；據選舉站負責人指出，當日的投票相當踴躍，預計接下來幾天都會很忙，由於網路信息的發達，很多選民都能及時掌握信息，走錯投票站等的混亂情況不再像以往那樣經常發生。

投票站高級協調員麗昂(Linda S Lyons)表示，截至當日下午1時左右已有超過300人到場投票，按照過去有總統大選的選舉經驗，她預計接下來幾天都會很忙，每日有超過30名翻譯員、義工站崗；她也提及上屆總統大選選舉的提前投票日，選舉站在開放前的一個小時前便大排長龍，有大量選民冒著雨等待，她對此提醒道，未到開放時間無法讓選民進場、即使投票也視作無效，因此建議選民要看好開放時間再過來。

麗昂指出，隨著網路信息的發達，很多選民查詢並確定了投票站地址才過來，當天未出現太多人走錯投票站的情況；至於服務不諳英文的華裔選民方面，該投票站除有四名會說中文、廣東話的翻譯員外，「填票機」(Ballot Marking Device)也有多語言服務可讓選民選擇所需語言回答問題，「通過填票機翻譯、還有翻譯員的在旁協助，我們提供了選民雙重的幫助，他們不用擔心太多。」

儘管投票站未有太多混亂情況，但當日有一名支持川普、戴著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)帽子的男性選民走入場內，起初對工作人員要求摘下帽子的請求無動於衷，最終出動警察介入後，對方才拿下帽子；另名高級協調員黃麥克對此表示，任何印有競選口號、候選人名字的衣物、帽子、宣傳海報，都一律不能帶到投票站現場，所幸這樣的情況並不常發生。

該投票站的一名華裔翻譯員表示，直到中午有超過30名華裔選民投票，跟以往相比數量有所增加，期間也會遇到選民不知道要投給誰，會詢問工作人員的意見，「我就會說我不能干擾、也不會給意見，這是你自己的權利」；26日也是登記成為選民的最後一天，所以當日她也協助幾個人現場完成登記並投票。

位於日落公園的永援聖母聖殿是當地華社的投票站之一，截至當日下午有超過300人到場...
位於日落公園的永援聖母聖殿是當地華社的投票站之一，截至當日下午有超過300人到場投票。(記者顏潔恩╱攝影)

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