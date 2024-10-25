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紐約法拉盛淪「人口販賣中心」亞女送新州按摩店遭剝削

編譯周芳苑／即時報導
新澤西州調查委員會(The State Commission of Investigation)22日公布最新調查稱，新州數百家按摩店存在可疑和潛在的非法行為，甚至涉及人口販運。(pexels)
新澤西州調查委員會(The State Commission of Investigation)22日公布最新調查稱，新州數百家按摩店存在可疑和潛在的非法行為，甚至涉及人口販運。(pexels)

新澤西州調查委員會(The State Commission of Investigation)22日公布最新調查稱，新州數百家按摩店存在可疑和潛在的非法行為，甚至涉及人口販運。

根據SCI報告，按摩店業主和經營者經常玩弄管理按摩業的相關法律和規則，並且採行脅迫性和壓迫性的勞動條件剝削女性雇員，這些女員工通常是英語能力不佳的亞洲移民。

報告稱，紐約法拉盛(Flushing) 被視為「全美人口販賣的中心」，許多在新州按摩店工作的性工作者，是紐約法拉盛人口販賣網的一員。 目擊者稱，有時每周一次，女性工作者從紐約被載往新州按摩店。

新州克洛斯特區(Closter)一名男按摩業者正接受調查。

這位老板和妻子2019年聯合向聯邦報稅7萬200元及2萬174元商業收入。然而，該男子在新州有好幾家按摩店，他以公司名義購買7萬2500元的「保時捷卡宴」(Porsche Cayenne)，買車貸款填表稱年收25萬、獎金3萬，他還每月為一輛賓士轎車分期付款925元、住在估價150萬餘元的房屋，2021年曾將77萬1000餘元轉入Coinbase加密貨幣帳戶。

SCI主席布魯爾(Tiffany Williams Brewer) 說，調查結果披露了看似無害卻不受監控持續存在的情況，違反預防人口販運的執法和宣傳規範。

其他研究顯示，新州緊鄰紐約市，吸引大量按摩業，來自外國的人口販運受害者，經常被引誘從事性工作，招聘者承諾提供良好機會，但不提及性工作。

SCI坦言，政府對按摩治療師嚴格監管，對企業、業主和經營者卻疏於管理。

SCI調查發現許多按摩業不法的蛛絲馬跡。包括營業場所窗戶變暗、使用後門、沒有標誌；雇主以現金經營、幾乎不提報應稅收入，安插人頭以隱藏真正業主身分；女員工住在按摩店內；有些老板報稅收入少卻奢侈過生活。

按摩業員工受到精神操縱且不會說英語、不熟悉美國法律，想要掙脫該行業障礙重重。

SCI呼籲新州改革按摩許可法規，將企業及其所有權納入規範，並修改州刑法，嚴懲促進賣淫和人口販運活動及從中受益者。

新州 法拉盛 報稅

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