WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

代表世界最高水平的女子國家籃球協會(WNBA )總決賽上周結束，紐約自由人隊(New York Liberty)在主場通過加時鏖戰創造歷史，奪得首個總冠軍；為此，球隊及市府於24日在曼哈頓下城舉行冠軍遊行和慶祝典禮，全體隊員和多位民選官員與數千名球迷同賀，且球隊所有人蔡崇信(Joseph Tsai)夫婦也到場分享榮耀時刻。

作為WNBA初始球隊之一，紐約自由人此前從未獲得冠軍，僅取得五次亞軍。在今年的總決賽中，她們經過五場激烈的比賽，擊敗了明尼蘇達山貓隊(Minnesota Lynx)，為紐約市帶來了自尼克斯隊(Knicks)1973年奪得NBA冠軍以來的首個籃球冠軍，也是紐約自2021年以來的第一個五大體育聯賽冠軍。

當天，成千上萬市民湧入下城，見證這場備受期待的遊行，其由上午10點開始，從砲台公園(Battery Park)起沿百老匯大道(Broadway)行進至市政廳。遊行隊伍中，包括花車、音響和3000磅彩帶，以及全體的冠軍球員。協助市府的下城聯盟(Downtown Alliance)表示，其還向百老匯沿線的建築物分發了超過100袋的彩帶，讓其從窗戶和屋頂投放。

本次遊行是歷史上首次為女子隊伍舉行的慶祝活動，也是自2012年紐約巨人隊(New York Giants)贏得超級碗以來，首次為本地隊伍舉行的遊行。紐約市上一次舉行大遊行在2021年，為感謝在疫情期間工作的前線工作者，而最後一次體育遊行在2019年，當時國家女子足球隊贏得了世界盃。此次奪冠，是自由人隊28年隊史中的首個冠軍。

自由人隊作為WNBA最初的八支球隊之一，本賽季戰績32勝8敗，追平隊史最佳紀錄。她們以常規賽第一種子進入季後賽，為隊史第二次獲得這一成績。在2020賽季，球隊整個賽季只贏了兩場比賽，成為聯盟最差隊伍。然而，隨著台灣企業家、阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信夫婦購買球隊，情況在新運營策略下迅速改變。

蔡崇信妻子吳明華(Clara Tsai)在市府慶典時說，入主球隊的願景始終為投資球員，為她們創造條件，以發揮自身潛力。她表示，隊伍中的女性都極具好勝心，且充滿信念地贏下每一場比賽，也激勵了許多球迷，因此「冠軍應獻給球迷」。蔡崇信也說，看到整個城市在歡慶中團結一致，便體會到了冠軍的意義所在。

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)也加入遊行。亞當斯還向全隊頒發了「榮譽之鑰」，其用於表彰對城市或社區有突出貢獻的人士。當晚，五區市政廳也都點亮綠燈，以慶自由人隊奪冠。