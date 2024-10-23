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紐約MTA陷財政危機 運營低劣、乘客續流失

記者許君達／紐約即時報導
紐約州主計長發布報告稱，MTA的財政狀況千瘡百孔，成本上升、收入下降恐導致乘客更不願意花錢乘車的惡性循環。（記者許君達／攝影）
紐約州主計長發布報告稱，MTA的財政狀況千瘡百孔，成本上升、收入下降恐導致乘客更不願意花錢乘車的惡性循環。（記者許君達／攝影）

紐約州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)日前發布報告稱，大都會運輸署(MTA)的財政狀況千瘡百孔，未來數年內的預算缺口將逐年增高，目前僅依靠州府注資才能勉強維持。此外，票款收入導致的運營水平下降和乘客數量的萎縮形成一種惡性循環，進一步削弱了MTA的自我造血能力。

報告顯示，MTA去年依靠州府的注資，暫時實現了財政穩定，但由於實際運營和資本運作的表現低迷，未來將陷入嚴重的財政危機。預計今年全年的財政缺口將達到2億1100萬元，到2027及2028年，預估財政缺口將超過6億元。報告特別指出，主計長辦公室結合更全面的不確定性因素進行計算，發現實際情況很可能遠高於MTA在五年財政規畫中提出的財政缺口預估額度。

乘客持續流失

報告稱，疫情衝擊後，MTA財政狀況恢復情況取決於付費乘客的回歸。然而，實際的乘客增長情況一直低於預期水平。數據顯示，今年5月至6月間，地鐵乘客的數量回到了疫情前的70%左右並維持在相對穩定的狀態，但隨後則增長乏力，乘客總數略有下降，這個數字遠低於顧問公司麥肯錫(McKinsey)先前的預測。麥肯錫在2021年曾預測，地鐵乘客2024年底將達到疫情前的86%，但此後則一直下調其預估值，麥肯錫在最新的預測中，已將恢復到80%大關的時間大幅推遲到了2026年底。根據MTA的預測，到2027年，票款收入將比原先的預測減少超過8億元。

除了票款外，由於疫情後商業地產普遍冷落，MTA所持地產的表現也陷入疲軟，預計未來四年將減少7億9000萬元的地產相關收入。

報告還指出，雖然付費橋梁和隧道的通行次數穩步上升，但這部分收入的增加遠無法彌補其他部分的損失。

成本持續增加

報告指，由於乘客流失、逃票嚴重等問題，MTA的票款收入不及預期，將導致整體性的銀根緊縮。數據顯示，MTA在2024至2028年間的人力成本年均增長7.6%、債務服務成本年均增加6.8%，此外還有年均6.2%和5.4%的材料成本及外包合同成本增加。而由於招聘數額不足，職工的加班費成本也不斷增加，2023年共支付加班費14億元，破歷史紀錄。

由於基礎成本上升、票款收入減少，MTA的資本運作項目大受影響，大型升級改造工程也被迫推遲或取消。報告指出，這些原因都會導致MTA所屬公共交通系統的運營水平下降，反過來繼續降低市民的乘車意願。

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