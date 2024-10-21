布碌崙格雷夫森德發生嚴重車禍 18人受傷 包括七名兒童

布碌崙格雷夫森德發生嚴重車禍，車輛嚴重受損。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林 )格雷夫森德(Gravesend)21日中午發生嚴重車禍，一輛在海洋大路(Ocean Parkway)南向行駛的車輛迎頭撞上了五輛車，共造成18人受傷，其中包括七名兒童。警方對這起事故的調查仍在進行中。

警方稱，這起嚴重的交通事故發生在海洋大路交V大道(V Avenue)處，時間是中午12時27分。當時，一輛在海洋大路上南向行駛的車輛闖紅燈，撞到了相向車道上的五輛車，這五輛車當時因為紅燈都停在原地。這五輛車中的一輛又撞到了旁邊的一輛車，這起撞車事故總共造成七輛車受損，有幾輛車完全扭曲變形，受損情況非常嚴重。

當記者趕到現場時，警方在路口設置了很大範圍的黃色警戒線，天上還有直升機在盤旋。當時已有兩輛涉案車輛被拖走，另有兩輛涉案車輛正被拖離現場。大約十分鐘後，最後一輛涉案車輛，也是受損最輕的藍色轎車也被拖離現場。在現場，汽車的各種配件散落一地，人行道上還有一個車用嬰兒座椅和一個步行器。

據警方介紹，這起事故共造成七名兒童受傷，其中年齡最小的只有幾個月，這七名受傷兒童中有五名被送進瑪摩利醫院，還有兩名被送進康尼島 醫院。共有11名成人在這起事故中受傷，其中兩人被送往康尼島醫院，四人被送往瑪摩利醫院，另外四人被送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)，還有一人拒絕在現場接受治療。