紐約法拉盛車禍傷及73歲華裔老人 社區人士呼籲改善交通燈

皇后區法拉盛市中心15日早上發生一起車禍，一名華裔老人在過馬路時被車撞上，送醫後幸無大礙。(讀者提供)

皇后區法拉盛 市中心15日早上發生一起車禍，一名華裔 老人在過馬路時被車撞上，送醫後幸無大礙；相關社區人士卻表示，這不是一個個例，交通燈設置應該有所改善，讓行人更安全。

根據警方，15早上9時50分左右，當一名35歲西語裔駕駛從法拉盛玫瑰大道(Rose Ave)左轉進入凱辛納大道(Kissena Blvd)時，沒有看到過路的行人，繼而撞上了一名73歲的華裔女性，該女性頭部受傷，之後被送到皇后區長老會醫院，目前無大礙。

在事發後立刻趕到現場的紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副隊長李啟基說，肇事駕駛一直留在現場查看受傷的華裔老人，態度良好；只是因為老人擋在路口，交通一度堵得水泄不通，他因此幫忙指揮過往車輛。

對於該事故，李啟基說，這是一個老問題，「開車的人轉彎的時候沒看到人，但是就在他轉過去的時候，有行人走過去，就會撞到」。他說，歸根到底還是交通燈混亂，「當行人可以通過時，另外一邊的車輛也可以轉彎，所以经常都會有人車爭路的現象」。他建議在紐約的繁忙路口，乾脆設置四個路口都同時紅燈。