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紐約嚴打阻礙公車站、雙排停車 攝像頭升級…最高罰250元

記者劉梓祁／紐約即時報導
MTA升級公車攝像頭，19日起罰阻礙站點車輛。(MTA提供)
MTA升級公車攝像頭，19日起罰阻礙站點車輛。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)15日宣布，將從下周開始對阻礙公交車站和雙排停車(Double Parking)的行為進行處罰，並升級14條公交線路上623輛公交車內的執法攝像頭，罰金從50元起步，最高可達250元。

根據MTA公告，從19日(周一)開始，阻礙公交車站或雙排停車的車輛將不再收到警告，而是直接收到郵寄傳票，其罰款將從50元起步，對於屢次違規者最高可達250元。MTA表示，這一舉措是對「現有執法行動的補充」。

目前，有14條配備自動攝像頭執法系統(ACE)的公車線路，可實時捕捉違規車輛，包括占用公車專用道、阻礙公車站和雙排停車行為。據MTA數據，線路覆蓋了四個行政區，但史泰登島(Staten Island)將在今年內加入。

數據顯示，當執法攝像頭啟用後，公車速度平均提高了5%，交通事故減少了20%，預計排放量減少了5%到10%。此外，僅有9%的司機在被罰款後再次違反公車道規則。MTA指，配備有執法攝像頭的623輛公車已全面升級，能夠對阻礙站點和雙排停車進行執法。

MTA表示，此舉將為使用輪椅或行動輔助設備以及推嬰兒車或購物車的乘客帶來便利，並強調所有啟用執法攝像頭的車輛都會貼有標識。

MTA 大都會 史泰登島

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