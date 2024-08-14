我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥倫比亞大學校長沙菲克宣布辭職

威廉波特少棒賽 桃園龜山國小首戰以8：0贏加拿大

威廉波特少棒賽 桃園龜山國小首戰以8：0贏加拿大

本報紐約訊
威廉波特少棒賽，桃園市龜山國小首戰以8：0贏加拿大隊，先發投手賴承希表現出色無失分。(特約記者許振輝／攝影)
威廉波特少棒賽，桃園市龜山國小首戰以8：0贏加拿大隊，先發投手賴承希表現出色無失分。(特約記者許振輝／攝影)

台灣桃園市龜山國小少棒隊2024年世界少棒錦標賽旗開得勝，以8比0擊敗加拿大隊。

「2024年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽」(2024 Little League World Series) 8月14日在賓州威廉波特市（Williamsport, PA）開打，龜山國小少棒隊代表亞太區參賽，國際組首場對抗加拿大隊，在新任駐紐約經文處處長李志強、紐約華僑文教中心副主任王鈺淇，以及100多位僑胞的助陣下，小將發揮凌厲的攻勢，以8比0獲勝，第二場將對上澳洲隊。

世界少棒錦標賽自8月14日起至25日舉行，初賽分美國組及國際組，再由分組冠軍爭取世界冠軍。2024年亞太區由台灣桃園市立龜山國民小學代表參賽，第一場比賽由賴承希擔任先發投手。第一、二局雙方掛零，第三局龜山少棒隊開胡，連續得五分，第五局再下三城。第五局下半換上左投邱治愷，終場龜山國小以8:0獲勝。

龜山國小少棒隊今年第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)。今年由龜山國民小學校長丁伯強、總教練李政達、教練干易哲、陳明宏共同率領賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。大紐約區台灣同鄉會、北澤西台灣同鄉會、紐約台灣會館等百位僑胞，以及龜山少棒家長會加油團，大家高舉海報、揮舞國旗、大聲呼口號，加油聲不絶於耳。其中一位非洲裔的同教練鄉之友Winston Gordon也從紐約同來助陣。

世界少棒錦標賽是由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball）所主辦11至12歲級少棒國際賽事，於1947年首度舉辦，至今威廉波特是教練和選手所嚮往的最高殿堂。台灣少棒隊自1968年起開始參賽，並屢屢創下優異成績，曾17度奪冠。

去年龜山國小少棒隊無緣打進冠軍賽，獲得季軍，但小將場內外展現運動家風範，經20支參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎（Team Sportsmanship Award），是獎項創設19年來首支獲獎的台灣少棒隊。

大紐約區台灣同鄉會北澤西台灣同鄉會、紐約台灣會館等百位僑胞，以及龜山少棒家長會加...
大紐約區台灣同鄉會北澤西台灣同鄉會、紐約台灣會館等百位僑胞，以及龜山少棒家長會加油團，大家高舉海報、揮舞國旗、大聲呼加油聲。(特約記者許振輝／攝影)
桃園市龜山國小少棒隊參加威廉波特少棒賽，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強（第二...
桃園市龜山國小少棒隊參加威廉波特少棒賽，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強（第二排左三著白色衫者）與大紐約區僑胞為小將加油。(特約記者許振輝／攝影)

賓州 加拿大

上一則

長島納蘇郡禁戴口罩 郡長簽了…違者恐罰1000元、關1年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加拿大野火致紐約霧霾再現 影響將持續數日

加拿大野火致紐約霧霾再現 影響將持續數日
紐約鷹架氾濫 重創餐廳、酒吧…華埠也是重災區

紐約鷹架氾濫 重創餐廳、酒吧…華埠也是重災區
5000多盞南瓜燈 今秋照亮紐約布朗士動物園

5000多盞南瓜燈 今秋照亮紐約布朗士動物園
紐約隱密攜槍證申請數暴增 顯示治安惡化

紐約隱密攜槍證申請數暴增 顯示治安惡化

熱門新聞

無證客移民常在日落公園內隨處躺下睡覺。(林女士提供)

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

2024-08-11 07:55
紐約市府推出的電動滑板車項目遭到法拉盛華人社區反對，認為增加交通問題且價格昂貴。(記者高雲兒╱攝影)

共享電動滑板車入駐紐約法拉盛 居民嫌

2024-08-10 07:04
長島納蘇郡議會通過一項提案，將在公共場所配戴口罩視為違法。圖為在紐約市搭乘地鐵時配戴口罩的乘客。(美聯社)

口罩透明法 紐約長島有望通過提案

2024-08-08 07:49
兇嫌暴打已倒在地板上的父親，隨後駕車離去。(網路影片截圖)

車衝撞、板手猛襲… 皇后區華男殘忍毆父被逮

2024-08-12 19:45
熱帶風暴黛比的殘餘部分9日影響紐約州，州長宣布進入緊急狀態。(美聯社)

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

2024-08-10 08:00
紐約市8日晚可能再次出現惡劣天氣，暴雨預計持續到9日，而風暴整體影響將持續至本周末。(記者曹馨元 / 攝影)

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

2024-08-08 02:29

超人氣

更多 >
李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚
比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪碳排失控

比鐵達尼號大8倍 巨型郵輪碳排失控
華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交
4生肖最會吵架 屬虎堅持自我不退讓、他們原則不許被侵犯

4生肖最會吵架 屬虎堅持自我不退讓、他們原則不許被侵犯
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜