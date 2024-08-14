紐約鷹架氾濫 重創餐廳、酒吧…華埠也是重災區

曼哈頓華埠也是鷹架氾濫的重災區之一。許多鷹架已經存在四、五年之久。(記者范航瑜／攝影)

市長辦公室14日發布新研究顯示，紐約鷹架氾濫成災，對曼哈頓商家生意造成不利影響。亞當斯 政府目前正與市議會合作，以拆除老舊鷹架、美化現有鷹架，並加速建築修繕工作。

該研究由市府發起，並交由信用卡 公司萬事達(Mastercard)調查。研究顯示，對於有鷹架的建築物內的商家，月均信用卡消費減少了3900至9500元。鷹架搭建時間越長，影響更為顯著。其中餐廳和酒吧是「重災區」。在鷹架搭建後的六個月內，餐飲商家的每周交易量減少了3.5%至9.7%。

去年，亞當斯政府推出了「拆除鷹架」(Get Sheds Down)計畫，旨在要求建築物所有者迅速完成必要的修繕，減少紐約市 內不必要且長期存在的鷹架，並改進必要棚架的設計。自計畫啟動以來，紐約市已拆除了173哩的人行道棚架，其中包括259個存在超過五年的棚架。其中，哈林區一鷹架已存在超過21年，也在本次行動中被拆除。

曼哈頓華埠也是鷹架氾濫的重災區之一。許多鷹架已經存在四、五年之久，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能會成為藏汙納垢的衛生盲點。很多鷹架下方已經成了遊民的居所，給社區增添了不安定因素。

除了拆除老舊鷹架，新鷹架的美化工作也已提上日程。市府表示與市議會正在推動多項新提案，包括允許使用更多顏色的人行道棚架和鷹架、增加棚架的照明要求、縮並計畫推允許在棚架上展示藝術作品，。

市府表示，將與設計公司合作，於2025年推出新的行人安全基礎設施，並發布新技術指南，幫助商家了解何時可以用安全網替代棚架。市府還將加強對違規者的刑事訴訟力度，以及對過期棚架許可的監管。