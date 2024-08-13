鄰近多所學校 曼哈頓非法大麻店屢禁不絕…民代喊嚴打

曼哈頓下東城地區無證經營大麻製品的違法業者屢禁不絕，甚至有恃無恐，令社區憂心、合法業者受害。本地聯邦、州、市三級民代聯合舉行集會，呼籲加強打擊力度。圖為州眾議員愛潑斯坦(講話者）、聯邦眾議員納德勒(前排左)、州參議員岡薩雷斯(後排左一)和市議員利華娜(後排左二)等民代聯合社區代表在東23街舉行記者會，背景為遭到愛潑斯坦檢舉的違法大麻店。(記者許君達／攝影)

紐約市 內非法銷售大麻行為屢禁不絕，導致社區擔憂、合法業者受害。州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)13日聯合多名曼哈頓各級民代在下城東23街上的一間無證大麻店外舉行集會，呼籲政府、執法機構以及社區和業者合作採取更強力的行動打擊這些非法業者。

愛潑斯坦介紹，他已向州大麻管理辦公室和治安官辦公室檢舉了這間位於他的選區內、名為High Light的菸店。這間店鋪無證出售大麻製品，而且所在的位置靠近區內多所學校，幾乎就在PS47公立學校的正對面。根據相關法律，合法大麻經營者不能開在學校周邊500呎或宗教場所周邊200呎的範圍內。

更令人驚訝的是，雖然紐約市和紐約州 均出台了多項管制措施並加強了執法力度，但這間違法出售大麻的店鋪至今仍在營業，而且似乎有恃無恐。愛潑斯坦說，即使在當日早間，這間店鋪還在照常營業，直到集會開始前，才象徵性地臨時拉下了鐵門，「你下午回來，他們就又開業了。」

參加集會的還有聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)、州參議員岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)以及市議員利華娜(Carlina Rivera)，以及本地的社區機構和社區委員會代表。與會者均表示支持大麻合法化 的改革，但必須加強監管和違法懲治力度。

愛潑斯坦表示，歷史上打擊範圍過廣的「毒品戰爭」導致了很多不公正的結果，而根據紐約州大麻規管和徵稅法案(Marijuana Regulation and Taxation Act)的精神，下東城社區應該優先獲得最大比例的歷史性補償，即優先核准合法大麻產品經營權。而無證菸店的氾濫，既逃避了徵稅和監管，也導致合法業者的經營利益無法保證。利華娜介紹，目前紐約市內約有2000家缺乏經營許可的大麻店，而在整個紐約州範圍內，持證業者只有152個。她同時指出，雖然從5月至今，紐約市已打擊了近800家非法大麻店，罰款達到6500萬元，還查獲了4萬1000磅重、價值4100萬元的不法產品，但違法經營現象依然難以根除。