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紐約康尼島兩名無證客手持尖刀強暴女性 並毆打其男友

記者胡聲橋／紐約即時報導
兩名無證客康尼島強暴女性並毆打其男友。(谷歌街景圖)
兩名無證客康尼島強暴女性並毆打其男友。(谷歌街景圖)

兩名無證客11日晚間在布碌崙(布魯克林)康尼島海灘棧橋附近手持尖刀強暴一名女性，並毆打其男友後遭警方逮捕，涉嫌強姦的無證客甚至在美國還有前科。

據報導，11日晚十時左右，在康尼島Surf大道交16街附近，24歲的尼加拉瓜無證客波尼拉(David Davon-Bonilla)抓住一名46歲的女性並將其摔倒在地，他拿著一把尖刀抵著這名女性的喉嚨，強暴了這名女性，而他的同伴，37歲的墨西哥無證客莫里諾(Leovando Moreno)則擋住了試圖營救自己女友的一名34歲的男性，並用一根管子毆打了這名男性。

事發地點正好在一處安置無證客的賓館外，距離布碌崙旋風球場(Brooklyn Cyclones Ballpark)和著名的Nathan's Famous Hot Dogs第一家店面都不遠。據知情者稱，這名46歲的女性受害者是一名遊民，從外州來到康尼島後，在海灘旁的棧橋下生活，事發時她正好與其男友在一起。事發後，這名女子被送往康尼島醫院(Coney Island Hospital)，據說目前情況穩定。警方表示，她的男友拒絕接受治療。

波尼拉被指控犯有一級強暴、二級攻擊、一級性虐待、脅迫罪和非法持有武器等罪行，而他的同夥莫里諾則因攻擊男性受害者被控攻擊和非法持有武器等罪行。

據消息人士稱，波尼拉於2022年12月7日通過德克薩斯州的Eagle Pass進入美國，他是在穿過灌木叢潛入美國境內時被邊境人員發現的。波尼拉曾住在布碌崙第三大道的La Quinta 旅館，該旅館在最近的無證客潮中改為無證客收容所。正是在那個賓館，波尼拉因性侵犯罪被捕，他於去年4月23日涉嫌在該賓館性侵犯了一名34歲的女子，這起案件發生在波尼拉非法入境四個月之後。執法部門稱，波尼拉坐了幾個月的牢，在接受了認罪協議後被放了出來。不過，消息人士並沒有說明嫌犯波尼拉在獲釋後，為什麼還能被允許留在美國。

無證客 康尼島 布碌崙

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