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紐約市校車延誤 家長申請報銷費用 等了數年才獲賠

記者顏潔恩／紐約即時報導
紐約市校車常發生延誤或故障而無法載送學生上下課，導致家長需額外支付孩子上學的交通費用，向政府報銷又長達數年才能獲賠。(本報檔案照)
紐約市校車常發生延誤或故障而無法載送學生上下課，導致家長需額外支付孩子上學的交通費用，向政府報銷又長達數年才能獲賠。(本報檔案照)

按照規定，紐約市公校的接送校車若未如期出現，家長額外支付孩子上學的交通費用，可事後向市教育局申請報銷，然而市府官員近期在一項會議中承認，因流程問題導致報銷案積壓、需花更多時間過審，導致家長的自付費用長達數年才能獲賠；目前市府正在制定新的工作指南，預計在新學年開始時推出，希望能加快處理報銷的速度。

市府數據指出，共有15萬名兒童搭乘校車上學，約43%為殘障兒童，然而校車系統卻每月出現數千次的延誤和故障，導致未能如期載送學生；在這樣的情況下，一些家長會選擇讓孩子搭計程車、外送平台、公共交通工具，或是自駕送他們上課，並允許事後向當局報銷這些額外支付的費用。

市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)日前在一場家長諮詢委員會的會議中提到，針對償還家長自費送孩子上學報銷案，目前已出現積壓問題，當前正在辦理新冠疫情爆發初期時候的案件，「在過去的六個月裡，我們已經清理了累積兩年的案件，這樣顯然不好，我們的進度不應如此落後」。

儘管讓家長有權報銷，但家長和倡議者指出，如何報銷、以及當局搞清楚哪些家長有資格獲賠是一個很讓人困惑的過程，延遲獲款也導致一些家庭須在自行承擔費用，以及把孩子留在家裡之間做選擇；對孩子而言，不僅會影響學習，有些家庭還因此遭到市兒童福利局(ACS)的介入調查。

對此官員表示，計畫在新學期開始時發布新的指南，提供家長更全面和清晰的報銷流程信息；市府發言人賴爾(Jenna Lyle)則在電郵中表示，市府已正努力改進流程並實現更快速的周轉，包括將系統移至網上，並建議家長發電郵至[email protected]，獲取幫助或查詢狀態更新。

特殊教育政策專家莫洛夫(Maggie Moroff)指出，就算報銷程序運作得好，但仍無法取代校車給家庭帶來的便利，很多家長無法臨時從工作中抽出時間來，接送孩子上下課，強調市府最終還是得優化校車接送服務。

教育局 疫情 紐約市

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