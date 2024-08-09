近千盆台灣蘭花 紐約皇后區植物園周末競豔

今年蘭花展將有990盆蘭花在園內展出。(記者尤昱程╱攝影)

紐約皇后區植物園 （Queens Botanic Garden）一年一度的蘭花盛宴今（9日）起登場，名為「台灣：蘭花世界」（Taiwan: A World of Orchids）的這項展覽今年正逢十周年，除了有990盆蘭花競豔，為期三天的活動還結合了台灣美食、藝術與文化，精彩又熱鬧。

駐紐約台北經濟文化辦事處（TECO-NY）處長李志強在一份聲明中指出，今年蘭花展的主題「Colors of Taiwan」，靈感來自台灣繽紛多樣的色彩：綠色蘭花葉片代表台灣山林鬱鬱蔥蔥的景觀與生物的豐富多樣性，橘黃色花瓣讓人聯想到台灣豐富的農業與文化資產，深紅、紫色的花朵象徵著繁榮與喜慶，呼應台灣節日的熱鬧氣氛；每朵花都敘述著台灣的自然美景與文化資產，讓人感受這片迷人土地萬花筒般的繽紛色彩。

➤➤➤台灣蘭花展登場 以花會友促交流

除了近千盆令人目不暇給的美麗蘭花，現場還舉辦各式老少咸宜的活動，包括蘭花手工藝、佈置以蘭花為主題的花束、茶道體驗、與蘭花專家對話、書法 、捏麵人示範、3D果凍花藝術等。

周六（10日）舉辦的蘭花設計工作坊，費用為55元，包括所有材料，並可將插花作品帶回家；周日（11日）還將舉辦蘭花彩繪工作坊，費用為30元。這兩項活動的參加者年齡都限10歲以上。

當然，蘭花展的禮品店也不能錯過；整個周末，皇后區植物園都將舉辦蘭花特賣會，有興趣的遊客可購買幾盆帶回家。

皇后區植物園的門票為6元，入園便可免費參觀蘭花展；園方表示，為節省時間，可提前上網購票。