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紐約地鐵PM2.5汙染嚴重 長途通勤受害多

記者許君達╱紐約即時報導
研究顯示，紐約地鐵的PM2.5汙染水平嚴重超標，極細顆粒物的主要來源為列車行駛中產生的金屬碎屑。(記者許君達╱攝影)
研究顯示，紐約地鐵的PM2.5汙染水平嚴重超標，極細顆粒物的主要來源為列車行駛中產生的金屬碎屑。(記者許君達╱攝影)

紐約大學(NYU)研究團隊近期發布一則報告指出，紐約地鐵系統內的極細顆粒物(PM2.5)濃度遠高於地面，這對需要長距離通勤的乘客來說影響尤為嚴重，健康將受影響。

研究人員首先使用專業儀器檢測，發現紐約地鐵站內月台位置的平均顆粒物濃度為每立方米139微克(誤差範圍為25微克)，在地下行駛的車廂內濃度則為每立方米99微克(誤差範圍為21微克)，指標已超過世衛組織(WHO)的安全標準；相比之下，街道上的顆粒物濃度為每立方米30微克，行駛在地面的車廂內濃度僅為25微克。

報告指出，極細顆粒物能夠長時間懸浮於空氣中，且能躲過人體呼吸系統的過濾機能，被吸入後容易沉積在肺部或進入血液；紐約地鐵中的PM2.5汙染以金屬顆粒為主，源於車輪與軌道、制動器與車輪等金屬製品間的高溫摩擦，而不同車站的列車頻率、車站深度、通風系統、甚至活塞效應等都會對站內顆粒物濃度產生影響。

研究人員在全市共19條地鐵線上的429個車站進行測試，並繪製示意地圖，結果顯示，總體顆粒物汙染最嚴重的區域位於曼哈頓中下城；而人均暴露程度最高的區域位於曼哈頓最北部地區，其中汙染濃度最高的車站分別為168街、181街站、寶林格林(Bowling Green)站以及百老匯-拉菲逸(Broadway-Lafayette)站。

除了所有車站及車廂的固定汙染物濃度外，研究還針對個體通勤者建立一套模型，使所有人都能根據各自通勤路線，估算自己暴露在PM2.5汙染中的程度；模型考慮到的變量包括起止站點及換乘站的汙染物濃度、行程用時、地上線路比例等。

根據抽樣計算結果，紐約市亞裔通勤者由於出行距離普遍較短，接觸汙染物的平均數量在各族裔中最少；但此數據無法精確反映個人在汙染物中的暴露程度；研究團隊推出了自助查詢地圖，乘客可在互動地圖上點擊自己的起點和終點，估算通勤路上可能吸入的顆粒物濃度，更多信息可訪https://reurl.cc/6da7Xy。

地鐵站 曼哈頓 世衛

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