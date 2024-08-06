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王書君中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

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前民運人士王書君 中國代理人案罪成 面臨最高25年監禁

記者顏潔恩／紐約即時報導
王書君。(檢方提供)
王書君。(檢方提供)

長期活躍於美東民運組織的王書君被控充當中國代理人案，歷經一周庭審後，紐約聯邦東區法院陪審團6日裁定他密謀充當外國代理人、充當外國代理人、非法擁有身分證、以及對執法部門做出虛假陳述等四項罪名均成立，明年1月他將獲得量刑結果，面臨最高25年刑期。

判決書表示，現年75歲、住在皇后區的王書君是入籍美國的華裔公民，也是「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」創始人之一；該會總部在法拉盛，成員們都是著名的反中共政府異議人士、民運人士，然而王書君利用職務之便，與該會旨在促進中國民主制度的目的背道而馳，潛伏在社區內收集有關海外民運人士的消息，傳達給中共政府。

法律文件指出，王書君至少自2006年起，便在四名中國官員(同列為此案共犯)指導下，收集美國和海外民運、法輪功，以及香港、新疆、西藏和台灣方面的各種情報；他除了使用微信與中國官員聯繫外，也會將收集到的情況寫在電郵日記中，包括他與異議人士和民運人士的私密對話，他到中國旅遊時也與中方官員會面，將掌握到的民運人士聯繫方式提供給他們。

此外，2017年至2021年聯邦調查局(FBI)訪談調查他的期間，王書君屢次否認、或淡化與中國官員之間的聯繫。

「這份起訴書看似是間諜小說裡的情節，但事實上證據真實得令人震驚，被告就是中共政府的特工」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，王書君冒充為知名學者和民運組織的創始人，卻願意背叛那些尊重和信任他的人，「當執法人員當面對質他的可恥行為時，被告向執法部門撒謊，而當日的判決揭露他的罪行真相，如今他將面臨後果。」

陪審團宣布裁定結果時，王書君面無表情，身體稍微向後靠在椅背上，但昂首將頭抬高；針對四項指控，陪審團宣判他均有罪，他將在明年1月9日(周四)獲得量刑結果，最高面臨25年監禁。

民運 王書君 中共

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