紐約無證客1年繳稅超過30億 卻享受不到福利

走線客導致在紐約的華人無證客人數激增，而他們也為各級政府帶來了更多的稅收收入。(美聯社)

一項最新研究顯示，沒有合法工作許可的無證客 在2022年為紐約州繳納了共31億元的稅款，而這些無證客卻因身分狀態原因無法享受大部分稅款所流向的社會福利。

這份由偏左翼傾向的非營利智庫稅收與經濟政策研究所(Institute on Taxation and Economic Policy)發表的報告稱，67萬6000名沒有公民身分或合法居留身分的紐約移民 所繳納的銷售稅、房產稅和所得稅在2022年共達到31億元。報告結果反駁了關於無證客不納稅的普遍說法，並強調了無證勞工的經濟貢獻。

報告指出，無證客所繳納的稅款大部分流入公共基礎設施、機構和服務，因此，移民政策也會對各級政府的收入產生巨大影響。美國國會預算辦公室(The Congressional Budget Office)今年6月發布的報告也顯示，近期移民人數的激增將有助於減輕聯邦赤字的情況，並在未來十年內帶來超過1兆2000億元的增收。

報告也顯示無證客繳納給州市府稅金的46%為銷售稅，而銷售稅收入通常則用於警察及消防部門、公立學校、公園與醫療資源等方面的政府開銷。大部分在紐約的無證客可以享受這類社會設施和服務。但與此同時，由於缺乏認知或受身分顧慮，無證客往往被禁止獲得稅收抵免，也不太可能申請退稅，無證客繳納稅款中用於社會安全(Social Security)和醫療保險(Medicare)的部分也因身分限制將他們排除在外。

走線 客王先生今年3月來到紐約，輾轉了多份工作，沒有工卡的他迄今為止除銷售稅外未曾繳納其它稅款。王先生表示，據他了解，他需要在明年年初前報稅並補繳在美期間所有收入應交的稅款。王先生打算根據紐約市最低工資來申報他的所得收入。但事實上，由於現在走線客數量大，工作難覓，王先生所能找到的工作薪資均低於最低工資，以至於他要繳納的稅款實際會高於他的真正所得。

紐約是全美第四大無證客聚集地，僅次於加州、德州與佛羅里達州。在紐約無證客人群中，超過半數來自拉美地區，而亞裔也占到總數的20%。