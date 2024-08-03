布碌崙8大道華人公寓火災 疑與瓦斯管線出問題所致

8大道一棟華人公寓3日突發火災。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道 一棟華人 公寓樓3日中午傳出火警，火勢從二樓前座的單位開始延燒，疑似與瓦斯管線出現問題有關；火勢在市消防局人員抵達現場不久後便取得控制，所有住客都及時逃出，消息指兩名消防員、一名住客在過程中遭遇輕傷，火災也導致消防車占據街道的大路，造成當地交通一度堵塞。

3日中午11時左右，位於44街754號的一棟二層公寓發生大火，火勢起源於二樓一個面向大道的單位，隨後多輛消防車、約30名消防員抵達現場撲火，同時也有至少兩輛救護車在附近待命；消防員架起雲梯往起火的單位不停噴水，約一小時後火勢已被撲滅，但前座的單位明顯燒毀嚴重，此外幾名消防員也在二樓審查情況，一名國家電網(National Grid)工作人員也到場調查。

消息指出，該火災導致兩名消防員、一名住客受傷，但無性命危險；雖未殃及人命，但火勢仍造成當地諸多不便，多輛消防車分別停在8大道交44街、以及7大道交44街處，令原本就很壅堵的路面變得更堵塞，需要消防員指揮才能勉強行駛。