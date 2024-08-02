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布碌崙鄰近8大道工地事故 起重機支架斷裂砸壞公寓屋頂

記者顏潔恩／紐約即時報導
起重機支架斷裂，部分砸到建築樓的屋頂上。(Citizen截圖)
起重機支架斷裂，部分砸到建築樓的屋頂上。(Citizen截圖)

毗鄰布碌崙(布魯克林)8大道的波羅園(Borough Park)近期發生一起工地事故，一個起重機的部分支架在運作過程中意外折斷，導致一棟公寓樓的屋頂被砸壞；這起事故並未造成人員傷亡，但事發時不少目擊者還是為此捏了一把冷汗，市樓宇局(DOB)當前已派人介入調查。

事故發生於8月1日下午2時30分左右，在位於波羅園的44街1442號正在修建的公寓樓；當時工人正用起重機吊起鋼梁，轉移到建築樓的三層，不料過程中支架卻突然斷裂，斷掉的部分砸到公寓樓的屋頂處，而鋼梁也因此掉落在隔壁建築樓的後院。

意外發生後，大批消防員、警察和急救人員趕到現場，經過確認，證實未有工人或居民受傷，數個小時後各組人員也終於將支架殘骸、鋼梁等從事發地搬走；市樓宇局調查人員指出，目前還在確定意外發生的原因，還未鑑定出是否有人為疏失的因素，而屋頂的損壞情況尚不明，當局需要評估建築樓的安全性。

有目擊者稱，當起重機停在屋頂上時，似乎已經搖搖欲墜在掉落的邊緣，「支架斷裂時的那一刻實在太可怕了，我們以為建築物的部分結構、或者支架很有可能會掉落在人身上」；民眾還說，沒有造成任何人員傷亡，真的是不幸中的大幸。

消息指出，該架起重機由位於格林堡(Fort Greene)的Heavy Duty Lifting公司所擁有；據市府紀錄，事發樓宇的建築商曾向市府遞交申請，將原定的三層樓改建為六層樓，市樓宇局也在2018年批准申請，儘管當時批准了各項施工准證，但這些准證到目前已經過期，當局的網站顯示，該建築物現在沒有合法的改建准證，大樓也有多項違規紀錄。

起重機支架斷裂。(Citizen截圖)
起重機支架斷裂。(Citizen截圖)

布碌崙 8大道 布魯克林

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