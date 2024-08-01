我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直飛變轉機 紐約華人撿便宜遇機票詐騙

英特爾將裁員並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎

直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

記者胡聲橋／紐約即時報導
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)
有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

紐約市十幾名華人於幾個月前，通過朋友介紹向加州一名華女購買低價的商務艙機票，直到出發當日才發現各種「貨不對版」，機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機；這些華人民眾如今以華女欺詐為由，要求退款但未果，呼籲大眾提高警惕，提防此類機票詐騙。

家住史泰登島的楊太太講述被騙經過，她說今年5月中和一群親友計畫組團回中國探親旅遊，總共14人，經朋友介紹，他們向加州一名許姓女子購買廉價機票；他們買到廈門航空的直飛商務艙，每張機票約2萬多元人民幣，比一般來得便宜，由楊太太幫忙所有人先代為付款買票。

她與許姓女子全程靠微信聯繫，從未見過面，但向航空公司確定信息後才通過zelle和支付寶轉帳，一共付給許姓女子30萬人民幣；楊太太在6月份查票時才驚覺機票作廢，聯繫廈航時工作人員表示不確定情況，許姓女子這時卻說航空公司會再出票，讓他們出發當日直接到機場領取。

當日抵達機場後，儘管大家都拿到了機票，但原定的商務艙變經濟艙，一些人還被迫改乘其他航空公司，從直飛中國變成到其他國家轉機，14人中僅有一人拿到原定的機票行程；後來一名團友到日本轉機時，發現自己根本沒有被訂上飛往福州的機票，最後還得自掏腰包，再多買一張機票。

親友團紛紛要求許姓女子退款，楊太太表示，對方只還了5000人民幣，還欠她20萬人民幣；儘管同意退款，但對方不停以各種理由推搪，一次寄出了空頭支票，令楊太太領錢不成還被銀行罰款。

楊太太發現，華社有不少人也被許姓女子騙過，其聲稱為乘客升等艙位來騙錢，據小道消息稱，該名女子為上海人，以假結婚的方式來美，從2017年至今以相同手法欺騙不少人；楊太太說，直到本周她還發現有人向這名許姓女子訂機票，她希望民眾提高警惕、汲取她的教訓，不要因小失大。

網上小道消息對許姓女子的介紹。(楊太太提供)
網上小道消息對許姓女子的介紹。(楊太太提供)

網上小道消息對許姓女子的介紹。(楊太太提供)
網上小道消息對許姓女子的介紹。(楊太太提供)

華人 機票

上一則

長島3華人無辜喪命 疑酒駕釀4死肇事者面臨38項重罪指控

延伸閱讀

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
宗教安全補助 非營利組織可申請

宗教安全補助 非營利組織可申請

熱門新聞

17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
州長霍楚宣布為中低收入家庭發放3億5000萬元兒童補助，無需申請自動到帳。(取自州長辦公室)

紐約發補助 百萬家庭每個兒童最多330元…無需申請

2024-07-30 12:22
華社領袖30日召開記者會，要求市長停止以種族歧視的名義打壓華裔示威者。(記者顏潔恩/攝影)

不滿紐約市長抹黑示威種族歧視 華社抗議

2024-07-31 07:54
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
王書君充當外國代理人案審理第二天，多名證人出庭作證。(記者胡聲橋/攝影)

FBI特工假冒中國國安 中文交談到王書君家探聽底細

2024-07-30 20:00
騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

簡單問卷送家電 華女險受騙

2024-07-28 06:49

超人氣

更多 >
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈