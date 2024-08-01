直飛變轉機 紐約史島華人撿便宜遇機票詐騙

有華人購買低價的商務艙機票，發現機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機，呼籲大眾提防此類機票詐騙。機場示意圖，非新聞當事者。(路透社)

紐約市十幾名華人 於幾個月前，通過朋友介紹向加州一名華女購買低價的商務艙機票 ，直到出發當日才發現各種「貨不對版」，機票變經濟艙座位、直飛航班也變成要轉機；這些華人民眾如今以華女欺詐為由，要求退款但未果，呼籲大眾提高警惕，提防此類機票詐騙。

家住史泰登島的楊太太講述被騙經過，她說今年5月中和一群親友計畫組團回中國探親旅遊，總共14人，經朋友介紹，他們向加州一名許姓女子購買廉價機票；他們買到廈門航空的直飛商務艙，每張機票約2萬多元人民幣，比一般來得便宜，由楊太太幫忙所有人先代為付款買票。

她與許姓女子全程靠微信聯繫，從未見過面，但向航空公司確定信息後才通過zelle和支付寶轉帳，一共付給許姓女子30萬人民幣；楊太太在6月份查票時才驚覺機票作廢，聯繫廈航時工作人員表示不確定情況，許姓女子這時卻說航空公司會再出票，讓他們出發當日直接到機場領取。

當日抵達機場後，儘管大家都拿到了機票，但原定的商務艙變經濟艙，一些人還被迫改乘其他航空公司，從直飛中國變成到其他國家轉機，14人中僅有一人拿到原定的機票行程；後來一名團友到日本轉機時，發現自己根本沒有被訂上飛往福州的機票，最後還得自掏腰包，再多買一張機票。

親友團紛紛要求許姓女子退款，楊太太表示，對方只還了5000人民幣，還欠她20萬人民幣；儘管同意退款，但對方不停以各種理由推搪，一次寄出了空頭支票，令楊太太領錢不成還被銀行罰款。

楊太太發現，華社有不少人也被許姓女子騙過，其聲稱為乘客升等艙位來騙錢，據小道消息稱，該名女子為上海人，以假結婚的方式來美，從2017年至今以相同手法欺騙不少人；楊太太說，直到本周她還發現有人向這名許姓女子訂機票，她希望民眾提高警惕、汲取她的教訓，不要因小失大。

網上小道消息對許姓女子的介紹。(楊太太提供)