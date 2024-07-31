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紐約市與網約車平台達協議 減少登錄限制、停招新司機

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)多次在市政廳門口集會，抗議限制登錄。(記者范航瑜／攝影)
紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)多次在市政廳門口集會，抗議限制登錄。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)和市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)局長杜都勇(David Do)7月31日宣布，市府已成功與優步(Uber)和Lyft達成協議，將大幅減少紐約市網約車司機遭遇的限制登錄問題。

根據協議，Uber將立即開始逐步取消對使用其平台的司機的限制，目標是在今年勞工節前完全取消這些限制，前提是Lyft保持至少50%的年利用率(司機載客時間)。該利用率會因Uber和Lyft等公司過度招募司機而降低。

作為協議的一部分，兩家公司還將暫停新司機的招募，以提高現有司機的利用率，為他們創造更多工作機會。Lyft將在暫停招募的同時減少停工事件的發生。

自今年5月中旬以來，平台上頻繁出現的限制措施，通常被稱為「停工」(lockout)，導致紐約市網約車司機的收入減少。此前，受影響的華人司機曾表示，這些停工斷絕了他們的重要收入來源，認為這是對新規通過後對司機的報復。

然而，紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)對此卻並不買帳，稱這項協議不過是「大企業的贈品」。根據協議條款，所有司機的停工將持續到至少秋季，這對完全依賴Lyft收入的駕駛者影響尤為明顯。司機已經損失的收入無法得到補償，也無法確保停工問題在今年內不會全面恢復。

「這項虛假交易的真正目的是試圖讓數千名準備罷工的司機復工。市府更感興趣的是拍照作秀和公關宣傳，而不是實際解決司機問題，」聯盟表示。

紐約市的網約車司機是全美首批獲得最低工資保障的司機，這一保障包括司機在等待乘客期間的報酬。2022年底，TLC通過了十年來的首次計程車費率增加。在2023年3月和2024年2月，市府兩次為Uber和Lyft司機提高薪酬標準。

Lyft 紐約市 網約車

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