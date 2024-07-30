FBI特工假冒中國國安 中文交談到王書君家探聽底細

王書君充當外國代理人案審理第二天，多名證人出庭作證。(記者胡聲橋/攝影)

民運 人士王書君 充當外國代理人一案30日在紐約聯邦東區法庭第二天開庭審理。一名華裔聯邦調查局(FBI )特工在法庭上講述了如何冒充中國國安人員，到王書君家誘使他講述了如何與中國國安人員聯繫的情況。30日出庭作證的還有一名研究中國國安的專家，FBI一名調取電子犯罪證據的特工和甘乃迪國際機場的一名邊境保護官員。

華裔聯邦調查局特工是30日最後一名出庭的證人。為了保護這名特工，旁聽席轉移到了另一個房間，而且旁聽者只能聽到這名特工作證的聲音，無法看到這名特工。

這名自稱姓陳(Chen)的FBI特工說，2021年7月31日，他來到王書君位於康州的第二處住所。他一見到王書君，就主動說自己是中國安全局的工作人員，是賀總和總部派他來的。賀總是王書君通過在香港定居的女兒女婿認識的廣州安全局官員。這名特工偽稱自己負責電腦安全系統方面的工作，這次來是幫助王書君清除電子日記、電子郵件和其他內容。

信以為真的王書君把這名FBI特工請入屋內。王書君首先就說自己因為新冠疫情，已經有一年半和國安人員聯繫了。FBI特工告訴王，現在查得嚴，不要再使用原來的電子郵件。這名特工和王書君始終是用漢語普通話交流的。特工還說，現在的電子郵件都儲存在雲端，即使刪掉自己帳戶裡的郵件也沒有用，他會想辦法幫助王書君刪除雲端紀錄。

王書君告訴特工，他有兩本日記，一本是「William日記」，是寫給賀總看的，另一本是「王氏日記」，是寫給青島市安全局一名紀處長看的。王書君說自己有一名同學是安全局工作人員，就是這名同學辦安全局的紀處長介紹給他。這兩本日記都以電子郵件草稿的形式存儲在自己的電郵帳戶內。王書君說賀總和紀處長都可以登錄他的電郵帳戶查看。王書君當時就把電郵帳戶名稱和密碼都告訴了這名特工。

王書君還說，這兩本日記的內容基本相同，以前大概每周寫兩三次，因為他自己位於海外民運的高層，他的日記主要就是包括胡趙基金會的海外民運活動，以及西藏新疆問題的會議通知，包括何時何地開會，討論什麼問題，以及有什麼人參加，有時也會有短評。他說自己不光寫這些內容的日記，還給報社寫會議通知，內容基本一樣，沒有機密。王書君說自己從2003年就和紀處長有聯繫，寫日記的時間是從2005年到2019年。

王書君還通過微信和電郵與賀紀和其他國安人員聯繫。法庭當天聽取了FBI一名調取電子犯罪證據的特工的證詞。他提供的證據表明，在賀總的指示下，王書君於2016年與香港政界人士何俊仁(Ho Chun Yan)電話交談，並將交談內容寫在自己的日記上。同在2016年，他還與賀總的助手唐長老(Elder Tang)聯繫，後者讓他早點訂票，到香港多住幾天，並說賀總會支付機票錢。

出庭作證的國安專家是來自澳大利亞的Alex Joske，他目前為澳大利亞戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)工作，還出版了一本專著。他從小在中國長大，會漢語。