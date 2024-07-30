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紐約市主計長蘭德 正式宣布參選市長

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約市主計長蘭德(Brad Lander)宣布參選市長。(路透)
紐約市主計長蘭德(Brad Lander)宣布參選市長。(路透)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)30日正式宣布參選市長，證實了此前的參選傳言。市長亞當斯(Eric Adams)的挑戰者又新增一人。

在其新競選網站上的新聞稿中，蘭德列舉了他在主計長任內的一些成就，包括引發對昂貴移民服務合同的關注、強調市府在應對極端天氣方面的不足，以及反對削減圖書館和紐約市立大學的預算。

蘭德在公告中表示：「我迫不及待地想將我對變革的積極願景，帶給五個區的紐約市民，共同為紐約市寫下下一個偉大的篇章。」蘭德表示，自己最為關注的幾個話題為可負擔住房、遊民與地鐵系統。

作為進步派的代表人物，蘭德的參選受到了廣泛關注。在擔任紐約市主計長之前，他曾是布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的市議員。

根據最近的民調，現任市長亞當斯(Eric Adams)支持率顯著下降，創下近60年來新低。此外，由於市長提名(Mayoral Appointees)問題，市府與州議會之間的關係也變得緊張。其他民主黨候選人也在關注市長競選，其中包括州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和前州長葛謨(Andrew Cuomo)，後者希望藉此機會在政治上重新崛起。

紐約市 亞當斯 地鐵

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