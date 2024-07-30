紐約華埠李尤娜遇害案 兇手納許獲刑30年

殺害曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)的兇手納許(Assamad Nash，中)30日在李尤娜家人和數百位社區成員見證下，獲刑30年。記者劉梓祁／攝影

亞裔 仇恨激增期間，曼哈頓華埠 居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)在午夜歸家時遭非洲裔遊民尾隨入室殺害，令社區為之震動和不安；兩年過後，兇手納許(Assamad Nash)於30日在李尤娜家人和數百位社區成員見證下，獲刑30年。

2022年2月13日凌晨4時20分前後，李尤娜進入位於蘭街站(Grand Street)和李士提街(Chrystie St.)交界的公寓樓。期間，納許跟蹤她進入大樓並走至六層進入其公寓。當李尤娜進入屋內時，納許從後面衝入，試圖對她性侵，她尖叫和被多次刺傷，造成其身中至少40處刺傷，包括頭部、頸部和軀幹部位，當場被宣布死亡。

在紐約最高刑事法院，檢方表示李尤娜被暴力致死令她的家人和朋友極度悲痛，並影響了整個城市的女性，讓其在深夜回家時感到恐懼。檢方還指，本案令本就飽受攻擊的亞裔感到震驚和遭到嚴重打擊。