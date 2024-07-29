雙面人生？民運分子王書君被控外國代理人 在紐約開審

長期活躍於美東民運組織的王書君(右)被控充當外國代理人一案，29日在紐約東區聯邦法院開庭審理。(紀念胡耀邦趙紫陽基金會提供)

長期活躍於美東民運 組織的王書君 被控充當外國代理人 一案，29日在紐約東區聯邦法院開庭審理。檢方指控王書君利用其在民運組織的地位來收集相關異見人士的信息，並報告給中國政府。法官陳卓光(Denny Chin)主審王書君一案。29日，法庭首先最後選定了陪審團成員，然後檢方和辯方都做了開庭陳詞。

王書君曾與中國民運領袖王丹等創辦了紀念胡耀邦趙紫陽基金會，其成員都是反對中共的知名異見人士。法庭文件稱，至少從2005年起，王書君在中國國家安全部四名官員的指示下，利用其在胡趙基金會內的地位，收集中國認為具有顛覆性的異見人士和團體的信息。王書君被控非法充當中國代理人和向聯邦調查局提供虛假陳述等四項罪名。這些罪名如果成立，他將面臨最高25年的監禁。

據了解，王書君出生於1948年，山東青島人，曾在青島市社會科學院擔任教授。1994年，他赴紐約哥倫比亞大學擔任訪問學者。1996年，他獲批傑出人才綠卡(EB-1)，2003年加入美國國籍。

王書君29日身穿一身深灰色的西服，戴著紅色領帶出庭，王書君神色自若，沒有緊張不安。王書君的律師馬格利斯-奧努瑪(Zachary Margulis-Ohnuma)和華人律師董克文陪同他出庭。法庭在座的十幾名陪審員中，至少有三名是東亞裔。

辯方在開庭陳詞中說，有證據顯示，中國安全局的情報人員通過威逼和要脅等手段迫使海外華裔人士充當代理人。王書君通過多種途徑向中國政府傳遞情報，包括通過在香港的中國情報人員；使用手機短信；以及用電郵和電郵草稿來傳送情報，王書君還通過寫日記的方式通風報信。

檢方稱，2017年和2021年，王書君兩次從中國回美國，都在甘乃迪機場被調查人員攔截，雖然王書君否認與中方情報人員接觸，但調查人員從他的手機裡搜出了包括50人聯繫方式的地址簿，其中有中國安全局的情報人員。而且王書君在和調查人員的交談中，已經承認和中方情報人員有接觸。

辯方律師馬格利斯-奧努瑪在開庭陳詞中說，王書君自從1994年作為哥倫比亞大學的訪問學者到美國來以後，一直都相信民主，希望把民主帶到中國，這一點從來就沒有改變過。他沒有過著雙面人生，也沒有背叛。

辯方稱，王書君是百分百的美國人，百分百的中國人，也是百分百相信民主。他沒有受中國政府指示和控制，也從來沒有秘密行動。胡趙基金會的人和活動都是公開的，這個基金會也歡迎任何人參加。

辯方還強調，王書君回中國和警察一起吃飯聊天並不意味著給警方提供情報。王書君和FBI工作人員有過幾次交談，但有時是FBI誤解他，有時是他誤解FBI，因此不能根據他和FBI交談的隻言片語來對被告下結論。