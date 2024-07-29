紐約上州數百人公園烤肉爆槍響 2女性公僕喪命

羅徹斯特市警局鑑識人員，在楓木公園凌亂的槍擊現場搜查物證，28日傍晚這場槍擊案，共造成二死五傷。(美聯社)

紐約上州 羅徹斯特市楓木公園(Maplewood Park)28日傍晚有數百人正在歡聚烤肉，突然爆出槍聲，造成兩死五傷，警察說槍手不只一人。

調查人員說，第一聲槍響約發生在下午6時20分許，槍手身分和動機及相關細節，目前還無法斷定，警長史密斯(David Smith)說，「有好幾把槍」涉及這場槍擊 。

警方說，目前已知25歲的市府員工曼寧(Tyasia Manning)與34歲的康索爾(Phylicia Council)，兩名婦女死亡。五人遭子彈擦傷或擊傷，送醫治療，都無生命危險。

羅徹斯特居民史壯(Shelly Strong)說，「我抬頭聽見有人喊，『他手上有槍，快跑！』」

市長艾凡思(Malik Evans)表示，槍擊發生之前，「大家都正高興地享受溫暖天氣與公園氣氛。」一陣大亂之後，公園剩下一個嬰兒推車和幾雙鞋子。「在公園好好過個夏天，是天經地義的事，可是偏偏我們的社區裡，就有不折不扣的懦夫，竟然對婦孺開槍，兩位女性因此喪命。」

警方說，還沒有逮捕到嫌犯。

現場民眾上傳到社媒平台的影片顯示，槍聲響起，民眾四處逃竄，有人對一名中槍倒地的受害人做心肺急救術，救護車也趕到了現場。從影片判斷，總共射出了幾十發子彈。

楓木公園在羅徹斯特市中心和安大略湖之間的根尼西河(Genesee River)岸。警方說，這場烤肉聚會活動，有人發海報宣傳，警方未說明活動名稱，但說主辦人不必事先獲得市府核准。

史密斯說，「好幾百人參加了這場烤肉會，因此，可提供線索給警方徹查這起犯罪案件的人，也有好幾百人。」他特別籲請拍到現場情況的民眾，和警方聯絡。

該市的馬丁路德金恩博士紀念公園6月才發生深夜槍擊案，有人朝群眾開槍，造成六人受傷。