我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

南加又一起華人家庭糾紛命案 槍擊致一死一傷

紐約上州數百人公園烤肉爆槍響 2女性公僕喪命

記者張聲肇／即時報導
羅徹斯特市警局鑑識人員，在楓木公園凌亂的槍擊現場搜查物證，28日傍晚這場槍擊案，共造成二死五傷。(美聯社)
羅徹斯特市警局鑑識人員，在楓木公園凌亂的槍擊現場搜查物證，28日傍晚這場槍擊案，共造成二死五傷。(美聯社)

紐約上州羅徹斯特市楓木公園(Maplewood Park)28日傍晚有數百人正在歡聚烤肉，突然爆出槍聲，造成兩死五傷，警察說槍手不只一人。

調查人員說，第一聲槍響約發生在下午6時20分許，槍手身分和動機及相關細節，目前還無法斷定，警長史密斯(David Smith)說，「有好幾把槍」涉及這場槍擊

警方說，目前已知25歲的市府員工曼寧(Tyasia Manning)與34歲的康索爾(Phylicia Council)，兩名婦女死亡。五人遭子彈擦傷或擊傷，送醫治療，都無生命危險。

羅徹斯特居民史壯(Shelly Strong)說，「我抬頭聽見有人喊，『他手上有槍，快跑！』」

市長艾凡思(Malik Evans)表示，槍擊發生之前，「大家都正高興地享受溫暖天氣與公園氣氛。」一陣大亂之後，公園剩下一個嬰兒推車和幾雙鞋子。「在公園好好過個夏天，是天經地義的事，可是偏偏我們的社區裡，就有不折不扣的懦夫，竟然對婦孺開槍，兩位女性因此喪命。」

警方說，還沒有逮捕到嫌犯。

現場民眾上傳到社媒平台的影片顯示，槍聲響起，民眾四處逃竄，有人對一名中槍倒地的受害人做心肺急救術，救護車也趕到了現場。從影片判斷，總共射出了幾十發子彈。

楓木公園在羅徹斯特市中心和安大略湖之間的根尼西河(Genesee River)岸。警方說，這場烤肉聚會活動，有人發海報宣傳，警方未說明活動名稱，但說主辦人不必事先獲得市府核准。

史密斯說，「好幾百人參加了這場烤肉會，因此，可提供線索給警方徹查這起犯罪案件的人，也有好幾百人。」他特別籲請拍到現場情況的民眾，和警方聯絡。

該市的馬丁路德金恩博士紀念公園6月才發生深夜槍擊案，有人朝群眾開槍，造成六人受傷。

槍擊 紐約上州

上一則

雙面人生？民運分子王書君被控外國代理人 在紐約開審

延伸閱讀

伊州去年家暴死亡暴增110% 「卡麗娜法案」再成焦點

伊州去年家暴死亡暴增110% 「卡麗娜法案」再成焦點
新任堪薩斯選美冠軍 在舞台上公開遭受家暴經歷

新任堪薩斯選美冠軍 在舞台上公開遭受家暴經歷
MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球

MLB／11局激鬥 大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安道奇贏球
南非移民殘殺2原民婦女 重判226年

南非移民殘殺2原民婦女 重判226年

熱門新聞

州長霍楚前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯，其位於長島的住宅日前遭聯邦調查局突襲搜查。(本報檔案照)

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

2024-07-24 10:34
中國走線客人數大增。圖為去年10月在美墨邊境進入美國的走線無證客。(美聯社)

紐約4亞裔市議員 促市府為中國走線客提供庇護資源

2024-07-13 11:43
17日曲怡文在示威現場與警方和民眾交涉。(曲怡文辦公室提供)

遊民所抗議變警民衝突 曲怡文喊話亞當斯出面

2024-07-26 11:55
華人在紐約布碌崙（布魯克林）大橋示威，抗議市府欲強行興建遊民所。（記者許君達／攝影）

數千華人布魯克林大橋示威 抗議市府強建遊民所

2024-07-28 14:20
曼哈頓上西區近年來湧現了愈來愈多的中餐廳，儼然成為了一個小「唐人街」。(記者曹馨元／攝影)

哥倫比亞大學華生多 曼哈頓上西區成小「唐人街」

2024-07-23 16:18
騙徒以Ninja正在贈送冰淇淋機為由行騙。(蕭小姐提供)

簡單問卷送家電 華女險受騙

2024-07-28 06:49

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過

巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國