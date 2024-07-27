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警方突擊布碌崙華人菸草店 繳獲大麻製品勒令停業

記者顏潔恩／紐約即時報導
紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)
紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)

紐約市正積極展開對非法菸草及大麻銷售商的執法行動，據悉紐約市府法警辦公室26日在接獲投訴後，對布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人經營的大麻零售店突擊檢查，發現業者未持有牌照便販售大麻，並從店內擄獲大麻和相關產品；該店面目前已被勒令停業，業者定於8月初出席由市行政審理和聽證辦公室(OATH)舉行的聽證會調查。

26日下午3時45分左右，法警辦公室的多名警員來到20大道6205號的「D. Novelty」菸草店展開執法行動，逗留將近兩個小時；警員離開前在已關門的店面上張貼封閉令，表示業者未持有販售大麻執照，並在店內搜出未經認證或合法貼上標籤的大麻產品，警方具體繳獲的製品包括大麻花、大麻預卷(pre-rolls)、大麻食品、含有四氫大麻酚和各種口味的電子煙產品、以及迷幻蘑菇(Magic Mushroom)。

封閉令上寫道，業者將於8月2日(周五)出席市行政審理和聽證辦公室舉辦的聽證會，與此同時店面遭勒令關閉，任何人都不得進入；違規者將會被逮捕，面臨5000元罰款或一項B級輕罪指控，坐牢不超過三個月，或兩者兼施。

據悉，自紐約市獲得州府授權後，積極打擊市內非法經營的大麻店，對學校和宗教場所附近的重點區域進行搜查；當業者遭查封後，當地警察分局會對其重點監控，一旦發現違反查封命令行為，警方可直接逮捕責任人。

據一名華裔居民指出，這家由華人經營的菸草店，差不多自紐約州發放大麻銷售牌照以來便開門，從外面看以為單純是一家賣水煙筒工具的店，但也猜測到私底下會賣大麻，「這種店面通常都是掛羊頭賣狗肉，會賣大麻不稀奇。」

他表示支持市府加強查緝非法大麻業者的行動，認為娛樂使用大麻製品既然已合法化，業者就應受到合規的管制；如果販賣來歷不明的製品，應接受嚴厲的處罰，對使用者的健康、公共安全都是較好的保障。

紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)
紐約法警辦公室26日下午查封班森賀一家華人非法大麻店。(讀者提供)
警方張貼封閉令，禁止任何人進入該店面。(記者顏潔恩/攝影)
警方張貼封閉令，禁止任何人進入該店面。(記者顏潔恩/攝影)

大麻 紐約市 華人

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