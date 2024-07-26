皇后區貝賽今年首起謀殺案 43歲男深夜遭搶匪槍擊亡

貝賽近日發生一起槍擊謀殺案，中彈者當場死亡。(取自谷歌地圖)

紐約皇后區 貝賽(Bayside)的治安優良，有許多華人 因為安全性而選擇居住在此地，然而該社區25日凌晨卻傳出一起槍擊 謀殺案件，中彈者當場死亡，兇嫌目前則下落不明，造成當地居民不安；據了解，本起案件為管轄貝賽地區的市警111分局本年度報告的第一起凶殺案。

根據市警報告，該案件事發地點位於貝賽高中(Bayside High School)對街一處民宅前，25日凌晨1時07分左右，一名身分不明的槍手接近了43歲與21歲的兩名男性，並試圖搶劫，過程中兇嫌拔出手槍並開火，擊中了43歲男子頭部。

警方接獲報案電話後到達事發地，發現這名中彈男子已倒在血泊當中，而隨後急救人員到場並宣布該男子當場死亡。而另名受害的21歲男子在事件中並無受傷，他告訴警方，該兇嫌開槍之後搶走了他的手機。

警方表示，該兇嫌一襲黑衣黑褲，犯案後駕駛一輛速霸陸(Subaru)逃離，整起案件仍在持續調查中；而21歲男子被偷的手機後來在清景高速公路(Clearview Expressway)靠近26大道上的北上車道被發現。

警方呼籲民眾提供線索，知情者請立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最近的CompStat報告，市警111分局是全市最安全的分局之一，截至21日，今年尚未記錄到一起兇殺案或槍擊事件；相比之下，2023年同期已有兩起謀殺案和一起槍擊事件。今年的搶劫案也下降了15.8%，總體犯罪率下降了14.4%。