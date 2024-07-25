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越南裔狼師佯裝青少年 向未成年索不雅照被捕

記者尤昱程／紐約即時報導
阮男曾是電視益智節目「Jeopardy!」冠軍得主。(取自YouTube視頻截圖)
阮男曾是電視益智節目「Jeopardy!」冠軍得主。(取自YouTube視頻截圖)

紐約市一名越南裔高中教師涉嫌網上佯裝成青少年，誘騙多名學生向他發送裸體和性表演的圖片，上個月被揭發後在學生面前當場被捕；經過一個月的調查後，他於25日向布碌崙(布魯克林)地區檢察官自首，並於同天過堂，面臨多項指控。

據悉，居住布朗士、37歲的阮溫士頓(Winston Nguyen，音譯，以下稱阮男)在過去兩年間，至少11次在社群媒體「Snapchat」上佯裝成青少年，向年齡介於13至15歲的五名女孩和一名男孩索要不雅照，他們分別就讀於布碌崙(布魯克林)四所私校；警方6月進入他所任教的布碌崙聖安妮高中(Saint Ann's)將他上銬逮捕，當時他正在教導數學課，幾天之後阮男遭釋放，但檢方從他的手機中發現多名未成年人的不雅照。

經一個月的調查，阮男在律師的安排下向檢方自首，並於25日下午在布碌崙刑事法庭過堂，他將面臨使用兒童進行性表演和向未成年人傳播不雅資訊等多項指控；布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，阮男曾一次向一名青少年支付費用，讓其發送不雅視頻，隨後他還向其他青少年分享了自己收到的不雅照。

目前檢察官辦公室正在調查阮男是否有與紐約市以外的青少年聯繫，蔣莎樂說，「對阮男的調查愈深入愈令人不安，他是教師和受學生信任的人，這一事實使這些指控更加令人擔憂。」

聖安妮高中校長里德(Kenyatte Reid)透過電郵聲明表示，「阮先生的行為相當可恥，深深違背了我們作為社區成員對他的信任」；根據里德的說法，阮男在6月被捕後開始行政休假，並於25日自首後正式遭到解雇。

據了解，阮男在被聖安妮高中聘用前就曾被指控犯有重盜罪，據當時曼哈頓檢察官的說法，他從一位96歲的盲人和其92歲的妻子那裡偷走30萬元，並用這些錢支付前往佛羅里達州的旅行費用、以及百老匯劇院的門票；阮男於2018年6月對指控認罪，並被判處六個月監禁和五年緩刑，最終僅在監獄裡度過了大約五個月，此外他還曾上過電視益智節目「Jeopardy!」，榮登冠軍寶座。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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