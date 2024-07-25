紐約皇后區地檢控白育青團隊6人涉欺詐 控161項罪名

白育青到投票站呼籲選民支持。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)於25日宣布，六名被告因涉嫌在去年6月紐約市法拉盛 第20選區市議會選舉中提交偽造的缺席投票 申請表，被控161項罪名，包括持有偽造文書、偽造商業記錄和非法投票等。白育青表示，自己的團隊絕無欺詐行為。

地檢稱，這些被告是共和黨候選人白育青(James Pai)競選團隊的志願者，在25日被正式提告，分別為19歲的白賽德尼(Sydnee Pai，音譯，下同)；46的萬振利(Li Zhen Wan)；53歲的楊伊萍(Yee Ping Yam)；24歲的程李絲貝斯(Lisbeth Cheng)；以及20歲的尤克里斯特(Crystal You)，如果被定罪，他們每人面臨最高7年監禁，他們將在9月19日返回法庭。第六名被告將在稍後被提告。

根據地檢辦公室，這些涉案的被告在2023年3月1日至6月27日，為白育青的競選團隊志願服務，他們被控訪問了位於森林小丘(Forest Hills)的紐約市選舉委員會辦公室，為聲稱希望在當年6月初選中以缺席投票方式投票的選民領取選票。被告被列為授權領取選票的人，並後來返回領取。

白育青回應此事表示，自己的團隊絕無欺詐行為，是無辜的，相信法官會做出公正的判決。