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紐約市推出新學生OMNY卡 不限使用時段 每日免費搭4趟

記者曹馨元 / 紐約即時報導
新學年推出的學生OMNY卡，將全年全天候有效，並提供每日四次的免費乘坐。(擷自官方影片)
新學年推出的學生OMNY卡，將全年全天候有效，並提供每日四次的免費乘坐。(擷自官方影片)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、市教育局總監班克斯(David Banks)和大都會運輸署主席兼執行長利博(Janno Lieber)25日宣布，在新學年將推出學生OMNY卡，以取代學生地鐵卡(MetroCards)。學生OMNY卡將不限使用時段，並提供每日四次的免費乘坐。

此前使用的學生地鐵卡自1997年推出後，只為學生在早上5時30分至晚上8時30分之間提供三次的免費乘坐，且只能在學生上課的日子使用。而如今推出的學生OMNY卡大大增加了學生乘車的靈活性，為學生群體帶來更多方便和實惠。

學生OMNY卡將可以在MTA地鐵線路、本地公車、特快公車、特選公車(Select Buses)、史泰登島鐵路(Staten Island Railway)、羅斯福島空中纜車(Roosevelt Island Tram)和哈德遜鐵路線(Hudson Rail Link)上使用，並可在不同交通工具間免費換乘。如今，學生不僅在上課期間可以使用OMNY卡，暑假也可以使用同一張卡。

在2025財年已通過的預算中，政府與市議會合作為「紐約市公平票價」(Fair Fares NYC)額外撥款2070萬元，將半價票資格擴大至聯邦貧困線145%以下的民眾。

亞當斯表示：「擴大使用後的學生OMNY卡改變了整個紐約家庭的生活方式，特別是那些需要更多幫助的工薪階層家庭。」班克斯也說，擴大公共交通的福利使用可幫助愈來愈多的學生探索城市，體驗紐約所提供的一切。

新學年開始時，五個行政區的學校都將發放OMNY卡給學生，也會附上宣傳單，介紹新卡福利。有關學生OMNY卡的更多資訊可上網：https://bit.ly/3LYXibH。

地鐵卡 亞當斯 紐約市

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