法拉盛鬧區行人遇搶 2亞裔男犯案

身型高大的第一名嫌犯。(市警提供)

法拉盛 鬧區中心再傳行人遇搶案件，一名中年婦女夜間走在路上，被兩名亞裔 男嫌強行劫走身上財物，並在拉扯過程中被推倒，造成身上多處擦傷；警方目前公布兩嫌的照片，呼籲知情者提供線索，早日將嫌犯逮捕歸案。

據市警109分局，此案件發生於本月9日晚上9時55分左右，一名56歲的女性受害者步行在富蘭克林大道(Franklin Avenue)上，遭兩名身分不明的男性尾隨；在靠近富蘭克林大道137-10號時，兩名男子將婦女推倒在地，並搶走了她的錢包，裡頭裝有現金和其他物品。

市警表示，兩名男子皆被指認為亞裔，犯案後往未知方向逃離，而這名受害者則是受了輕微擦傷；警方24日公布兩嫌的照片，希望知情者協助指認。

通緝 圖顯示，其中一名男子身型高大，犯案時被看見頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑色短袖、黑色短褲以及黑色球鞋；另一名男子則膚色略淺，金色頭髮，身穿黑色短袖、灰色牛仔褲以及螢光色的鞋子。

據悉，近日法拉盛搶劫案頻發，22日晚間還發生一起銀行搶劫案，一名婦女在羅斯福大道上的美國銀行存錢時被搶2000元現金，警方目前還在調查此案。