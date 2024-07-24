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法拉盛鬧區行人遇搶 2亞裔男犯案

記者尤昱程／紐約即時報導
身型高大的第一名嫌犯。(市警提供)
身型高大的第一名嫌犯。(市警提供)

法拉盛鬧區中心再傳行人遇搶案件，一名中年婦女夜間走在路上，被兩名亞裔男嫌強行劫走身上財物，並在拉扯過程中被推倒，造成身上多處擦傷；警方目前公布兩嫌的照片，呼籲知情者提供線索，早日將嫌犯逮捕歸案。

據市警109分局，此案件發生於本月9日晚上9時55分左右，一名56歲的女性受害者步行在富蘭克林大道(Franklin Avenue)上，遭兩名身分不明的男性尾隨；在靠近富蘭克林大道137-10號時，兩名男子將婦女推倒在地，並搶走了她的錢包，裡頭裝有現金和其他物品。

市警表示，兩名男子皆被指認為亞裔，犯案後往未知方向逃離，而這名受害者則是受了輕微擦傷；警方24日公布兩嫌的照片，希望知情者協助指認。

通緝圖顯示，其中一名男子身型高大，犯案時被看見頭戴黑色鴨舌帽、身穿黑色短袖、黑色短褲以及黑色球鞋；另一名男子則膚色略淺，金色頭髮，身穿黑色短袖、灰色牛仔褲以及螢光色的鞋子。

據悉，近日法拉盛搶劫案頻發，22日晚間還發生一起銀行搶劫案，一名婦女在羅斯福大道上的美國銀行存錢時被搶2000元現金，警方目前還在調查此案。

針對這起案件，警方呼籲民眾提供線索，知情者請立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

膚色較淺、染著金髮的第二名嫌犯。(市警提供)
膚色較淺、染著金髮的第二名嫌犯。(市警提供)

亞裔 法拉盛 通緝

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