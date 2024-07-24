紐約甘迺迪機場失火9傷 旅客緊急疏散 航班受影響

紐約甘迺迪國際機場八號航站樓24日早上7時前突發火災。(WABC視頻截圖)

紐約市 甘迺迪國際機場(JFK Airport)八號航站樓24日早上7時前突發火災，現場濃煙滾滾，近千人被疏散至安全地點，但仍有九人因吸入濃煙嗆傷需接受治療，這起事故也導致十多個航班延誤或取消；火災於稍後的早上8時15分已撲滅，航站樓也重新開放，造成火災的具體原因仍在調查之中。

消息指出，火災發生於八號航站樓C區的一部自動扶梯上，消防員及港務局警察部門(Port Authority Police Department)隨即趕到現場；港務局發言人稱，事發後共有960名旅客由巴士送往其他航站樓，有九人受輕傷，其中四人被救護車送往鄰近的牙買加醫療中心(Jamaica Hospital Medical Center)接受治療，但並無生命危險。

僅在剛剛過去的周末，甘迺迪國際機場就因微軟「Windows」系統在19日出現大規模故障而導致218架次航班延誤、97架次航班取消，如今再發生事故，讓不少旅客出行受阻；目前，儘管八號航站樓已恢復航班運行，但還是有部分航班受到火災影響，甘迺迪機場警告旅客，在前往八號航站樓前請與航空公司聯繫，以確認航班狀態。

位於八號航站樓的美國航空公司(American Airlines)表示，在其公司原定當日從該機場出發的89個航班中，旗下的美鷹航空(American Eagle)有三架出發航班被取消；除美國航空公司外，英國航空公司(British Airways)、澳洲 航空公司(Qantas)、卡塔爾航空公司(Qatar Airways)、皇家 約旦航空公司(Royal Jordanian)及日本航空公司(Japan Airlines)也都位於八號航站樓。

據了解，市消防局在24日午後仍在機場作業，而具體火災原因也需進一步確定。