24日北半球極光大爆發 預計紐約市可見

根據預報，紐約市將有可能在24日晚間見到極光。不過由於市內光污染嚴重，極光的觀測效果會比郊區差。(記者許君達／攝影)

美國國家航空航天局(NASA )預告，當前正在發生的一場太陽風暴將於24日到達地球。24日晚間，紐約市 將有機會見到極光。

根據國家海洋與大氣管理局(NOAA)發布的G2等級預警，太陽表面大約在三天前發生了一次特別強烈的日冕物質拋射，巨量帶電粒子被拋出，並將於24日前後到達地球表面，與地球的磁層和大氣相撞，引發一場劇烈的地球磁暴。這些宇宙現象所能為地球表面的人類帶來的，便是絢爛的極光。

根據NASA和NOAA的預報，24日有機會看到極光的地理範圍從紐約州到愛達荷州，幾乎涵蓋了整個美國北部地區。

紐約市位於北緯40度，屬於中緯度地區，極光天象比較罕見。本次極光爆發的範圍包括紐約市。不過，專業人士指出，紐約市內及近郊地區的光污染比較嚴重，有意觀賞極光的市民最好前往新澤西或紐約上州 的熊山(Bear Mountain)等地，這些地方夜空較暗，且位於制高點，相對容易看到極光。而如欲拍攝極光，則最好使用配有三腳架的專業相機，並使用長曝光模式。

目前，科學家尚難以預測太陽風暴抵達地球導致極光爆發的具體時間和持續長度，NOAA宣布將會在其網站上不斷更新更加精確的預測結果，網址為https://reurl.cc/0vVl4A。