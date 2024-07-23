我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想被送精神病院？ 蒙市女孩失蹤前與警哭喊對話曝光

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

24日北半球極光大爆發 預計紐約市可見

記者許君達／紐約即時報導
根據預報，紐約市將有可能在24日晚間見到極光。不過由於市內光污染嚴重，極光的觀測效果會比郊區差。(記者許君達／攝影)
根據預報，紐約市將有可能在24日晚間見到極光。不過由於市內光污染嚴重，極光的觀測效果會比郊區差。(記者許君達／攝影)

美國國家航空航天局(NASA)預告，當前正在發生的一場太陽風暴將於24日到達地球。24日晚間，紐約市將有機會見到極光。

根據國家海洋與大氣管理局(NOAA)發布的G2等級預警，太陽表面大約在三天前發生了一次特別強烈的日冕物質拋射，巨量帶電粒子被拋出，並將於24日前後到達地球表面，與地球的磁層和大氣相撞，引發一場劇烈的地球磁暴。這些宇宙現象所能為地球表面的人類帶來的，便是絢爛的極光。

根據NASA和NOAA的預報，24日有機會看到極光的地理範圍從紐約州到愛達荷州，幾乎涵蓋了整個美國北部地區。

紐約市位於北緯40度，屬於中緯度地區，極光天象比較罕見。本次極光爆發的範圍包括紐約市。不過，專業人士指出，紐約市內及近郊地區的光污染比較嚴重，有意觀賞極光的市民最好前往新澤西或紐約上州的熊山(Bear Mountain)等地，這些地方夜空較暗，且位於制高點，相對容易看到極光。而如欲拍攝極光，則最好使用配有三腳架的專業相機，並使用長曝光模式。

目前，科學家尚難以預測太陽風暴抵達地球導致極光爆發的具體時間和持續長度，NOAA宣布將會在其網站上不斷更新更加精確的預測結果，網址為https://reurl.cc/0vVl4A。

紐約市 紐約上州 NASA

上一則

涉下東城棒襲華婦 14歲華裔少年被捕控罪

下一則

紐約五區發現西尼羅病毒蚊 專家籲使用驅蚊劑、降低露膚預防

延伸閱讀

外賣郎免費換新電單車 紐約市3措施整治鋰電池安全隱患

外賣郎免費換新電單車 紐約市3措施整治鋰電池安全隱患
看準珍珠奶茶市場 台AI「珍煮機」將引進紐約市

看準珍珠奶茶市場 台AI「珍煮機」將引進紐約市
郵輪上看極光

郵輪上看極光
極光之夜

極光之夜

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉