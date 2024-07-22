為外賣郎免費換新單車 紐約三措施整治鋰電池安全隱患

為整頓電單車鋰電池安全隱患，市長亞當斯宣布推出三項措施，包括電單車以舊換新和在街道上安裝充電櫃等。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)22日聯合市交通局(DOT)和消防局(NYFD)宣布，針對鋰電池的知名安全隱患，市府將推出三項措施，包括為外賣郎免費更換新車、在街道上加裝充電櫃以及公共安全教育推廣。

電單車以舊換新計畫將耗資200萬元，成為全美首個由政府主導的電單車發放項目。所有住在紐約市 、從事送餐工作的居民都可以將手中的低質量電單車或無法註冊的輕便機車送交指定地點，並免費換取一輛全新經過UL標準認證的電單車和兩塊同樣經過UL認證的電池。申請者只要年滿18歲、在過去一年之內從送餐工作中收入達到1500元即可符合資格。

根據市府公布的時間表，電單車以舊換新項目將於8月舉行公聽會，並從明年年初開始接受申請。

針對一些電單車業者在店內違規充電或用戶夜間在家過度充電導致居民樓火災的問題，交通局推出了室外電池更換及充電櫃安裝計畫。該計畫旨在放鬆當前規定，允許業者在房東允許的前提下在店門外的人行道上安裝安全的充電設施。在公共空間安裝充電櫃需要嚴格遵守尺寸和地點要求，並經過市消防局和樓宇局(DOB)的審批。消防局現已承諾將為此增加工作效率、盡快對收到的申請完成審核。該計畫預計在8月進行公聽，並從今年年底開始接受申請。

此外，市消防局將從本月開始啟動一項鋰電池安全公共教育宣傳活動。宣傳經費為100萬元，其中四分之三用於在網路、媒體、數位信息亭和公車地鐵 車廂內投放多語種公益廣告，用包括中文在內的十種語言向公眾廣泛宣傳鋰電池的危險性和電池火災的危害性；另外四分之一的預算將用於消防員的職業培訓，包括採購教材以及對鋰電池更有針對性的先進消防設備。

數據顯示，紐約市從2019年以來，共發生鋰電池火災733起，造成29人死亡、442人受傷。在2023年發生的224起電池火災中，有53%都是在電池靜止未充電的狀態下發生的。亞當斯表示，不合格電池隨時隨地都可能燒起來，這就是市府耗費巨資發放優質電池的原因。