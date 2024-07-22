我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗超吸金 24小時內募集到8100萬 創歷史新高

走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人

為外賣郎免費換新單車 紐約三措施整治鋰電池安全隱患

記者許君達／紐約即時報導
為整頓電單車鋰電池安全隱患，市長亞當斯宣布推出三項措施，包括電單車以舊換新和在街道上安裝充電櫃等。(市長辦公室提供)
為整頓電單車鋰電池安全隱患，市長亞當斯宣布推出三項措施，包括電單車以舊換新和在街道上安裝充電櫃等。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)22日聯合市交通局(DOT)和消防局(NYFD)宣布，針對鋰電池的知名安全隱患，市府將推出三項措施，包括為外賣郎免費更換新車、在街道上加裝充電櫃以及公共安全教育推廣。

電單車以舊換新計畫將耗資200萬元，成為全美首個由政府主導的電單車發放項目。所有住在紐約市、從事送餐工作的居民都可以將手中的低質量電單車或無法註冊的輕便機車送交指定地點，並免費換取一輛全新經過UL標準認證的電單車和兩塊同樣經過UL認證的電池。申請者只要年滿18歲、在過去一年之內從送餐工作中收入達到1500元即可符合資格。

根據市府公布的時間表，電單車以舊換新項目將於8月舉行公聽會，並從明年年初開始接受申請。

針對一些電單車業者在店內違規充電或用戶夜間在家過度充電導致居民樓火災的問題，交通局推出了室外電池更換及充電櫃安裝計畫。該計畫旨在放鬆當前規定，允許業者在房東允許的前提下在店門外的人行道上安裝安全的充電設施。在公共空間安裝充電櫃需要嚴格遵守尺寸和地點要求，並經過市消防局和樓宇局(DOB)的審批。消防局現已承諾將為此增加工作效率、盡快對收到的申請完成審核。該計畫預計在8月進行公聽，並從今年年底開始接受申請。

此外，市消防局將從本月開始啟動一項鋰電池安全公共教育宣傳活動。宣傳經費為100萬元，其中四分之三用於在網路、媒體、數位信息亭和公車地鐵車廂內投放多語種公益廣告，用包括中文在內的十種語言向公眾廣泛宣傳鋰電池的危險性和電池火災的危害性；另外四分之一的預算將用於消防員的職業培訓，包括採購教材以及對鋰電池更有針對性的先進消防設備。

數據顯示，紐約市從2019年以來，共發生鋰電池火災733起，造成29人死亡、442人受傷。在2023年發生的224起電池火災中，有53%都是在電池靜止未充電的狀態下發生的。亞當斯表示，不合格電池隨時隨地都可能燒起來，這就是市府耗費巨資發放優質電池的原因。

亞當斯 紐約市 地鐵

上一則

拜登退選 華社民主黨人樂見「有利提高投票意願」

延伸閱讀

市府早教資源分配報告 挨批沒內容

市府早教資源分配報告 挨批沒內容
NFL／外接手紀錄片有血有肉 值得二刷

NFL／外接手紀錄片有血有肉 值得二刷
市議員莊文怡涉襲警 亞當斯擬調解遭指偏袒

市議員莊文怡涉襲警 亞當斯擬調解遭指偏袒
葛謨或選市長 花6.8萬元做民調

葛謨或選市長 花6.8萬元做民調

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后
這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會
詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻

詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻