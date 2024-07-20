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紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

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紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童，警方目前已逮捕一名24歲的男嫌，犯案動機還在調查中；根據警方證實，死者和兇嫌都是來自烏茲別克(Uzbekistan)的移民，這起駭人的命案令周邊不少華人居民感到不安，批兇嫌十分殘忍、連小孩都不放過。

消息指出，一名居住在西8街1590號公寓樓的住客，於19日晚上10時左右報警稱，回到家裡時發現其中一名家人的手上滿是鮮血；不久後市警62分局警員抵達現場，在某單位內相繼發現脖子被刺中多刀的58歲婦女、27歲女子、五歲女童和四歲男童，他們身上都有多處刀傷，急救人員到場後證實幾人都已喪命。

據悉，警方逮捕了一名24歲的嫌疑人，指出他與死者們為親屬關係，初步調查顯示他與其中一人發生爭執後，從屋內拿起一把刀子攻擊了屋內所有人，殺人動機則還在調查中。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福表示，案發地點距離中心不遠，附近一帶住有很多華人民眾，不少人聽聞後都感到不安、議論紛紛；一名當地居民伍太太表示，班森賀很少發生此類令人感到膽戰心驚的命案，特別涉及幼童更是遺憾，指責兇嫌作風太過殘忍。

華人 布碌崙 布魯克林

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