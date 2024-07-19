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全球斷網…紐約州府緊急啟動備案 市府：搭機前先確認

記者范航瑜／紐約即時報導
州長霍楚(Kathy Hochul)稱此次系統故障是「大型公共安全事故」。圖為州長當日早上到訪州信息技術辦公室。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)稱此次系統故障是「大型公共安全事故」。圖為州長當日早上到訪州信息技術辦公室。(取自州長辦公室)

19日早上，微軟Windows系統出現大規模故障，全球網路中斷。紐約市各小型企業、銀行、航空、公共運輸系統都遭受影響。此次故障甚至殃及州市府系統。市長亞當斯(Eric Adams)警告市民當日可能會出現系列連鎖反應，霍楚緊急部署備份系統。

據悉，本次服務中斷是由於網路安全系統CrowdStrike更新時存在一處「缺陷」，使得使用該系統的Microsoft Windows系統崩潰。市長亞當斯(Eric Adams)在當日新聞發布會上警告紐約市民，這次中斷可能會引起一些不便，預計當天還會出現一系列連鎖反應。

市首席技術官傅雷澤(Matthew C. Fraser)當日早上接受WNYC電台採訪時表示，紐約市的911、311或交通燈系統都在獨立的操作網路上運行，因此並未受到影響。但是任何使用該軟體的電腦系統都經歷了「藍屏死機」，弗雷澤說。

紐約市警(NYPD)發言人表示，警局仍然可以響應報警電話，但其用於查找事件報告和其他重要信息的中央電腦系統已癱瘓。銀行和航班預訂等在線服務也遭遇中斷。甘迺迪(JFK)、拉瓜地亞(LaGuardia)和紐瓦克(Newark)機場都提醒旅客與各自航空公司確認航班狀態，不要在未確認航班狀態前往機場。

大都會運輸署(MTA)表示，列車到站信息、車站倒計時器、用戶信息系統和MTA應用程序均受到影響。但除此之外，地鐵、公車和火車均正常運行。

州市府的系統也受到了不同程度的影響，包括州汽車監理廳(DMV)。州長霍楚(Kathy Hochul)稱這是「前所未有的狀況」、「大型公共安全事故」。霍楚表示，州府尚未發現任何個人敏感信息存在風險，但仍會密切監控系統環境。

「多個郡已通知我們的緊急管理辦公室，他們的內部電腦系統受到影響，幸運的是，他們都有應對此類情況的備用系統，」霍楚稱。

紐約市 霍楚 亞當斯

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