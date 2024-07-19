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紐約市無證客外賣郎遞增 頻遇劫卻不敢報警

記者顏潔恩／紐約即時報導
由無證客組成的外賣郎人數，在紐約市不斷增加。圖為華裔外賣郎在8大道送餐。(記者顏潔恩/攝影)
由無證客組成的外賣郎人數，在紐約市不斷增加。圖為華裔外賣郎在8大道送餐。(記者顏潔恩/攝影)

美墨邊境的走線客湧入紐約市後，有些人就算不具備合法工作許可，但為維持生計大多投身於餐飲行業中，外賣郎更是首選職業；然而，近來針對外賣郎下手的搶劫案四起，導致很多華裔走線客也中招，不僅蒙受財務損失，遇事後也因身分問題不敢報案讓執法機構介入。

消息指出，橫跨美墨邊境到美國的走線客在各大城市尋工時，無論是華裔或西語裔都更傾向於成為外賣郎，因該職業需求量高、入職門檻低，通常只需花幾百塊至千元自費買個電單車就能開始工作；紐約市當前預估有6萬5000名外賣郎，而無證客庇護所建築樓外經常可見停放著十多、甚至上百輛的電單車，由無證客組成的外賣郎人數，或許比想像中來得更高。

一名華裔外賣郎指出，儘管無證客需要申請工作許可，但這仍有法律漏洞可鑽，他們會借用可以合法工作的人的名字去工作；通常，無證客外賣郎會支付每月400至500元給原本的外賣郎員工，或是當月薪資的20%，對於不用勞動就能享受額外的一筆財富，很多合法外賣郎也會欣然接受。

布碌崙(布魯克林)8大道一名餐館老闆指出，這樣的操作還是因為這些無證客在為外賣平台工作，需借用他人的名義，但華社一些中餐館因人手短缺更不在意移民身分，只要願意做事就會雇人；他說，很多外賣郎年紀漸長，不想再做累活而辭職，這些職業空缺便由無證客填補上。

對於無證客是否會因身分而支付較少的薪資，該名老闆解釋道，就以自身和身邊的同行老闆來說，大家都較為公正，只要無證客願肯勤懇工作，該給的薪酬不會少；然而，很多無證客求職時什麼都不會，一些人願意「自降身價」，拿低薪以說服老闆雇用他們，這個情況就另當別論。

但他也指出，很多來自中國的走線客本是從事灰色地帶的工作，或是中等收入群體，對送外賣這種苦活不適應，還常抱怨薪資不高，令老闆也很頭疼；當然也不是沒有例外的，有些走線客被生活所迫、急需用錢，工作表現就會比較好。

紐約市針對外賣郎下手的搶劫案頻發，對不熟悉主流社會的無證客而言，遭遇搶劫後會更深感無助，由於有些人不具備合法工作資格，更不敢報案知會執法人員；一名中餐館業者指出，自家的一名無證客外賣郎過去一個月便遇劫和遭竊，第一次被搶走幾百塊現金、最近一次則是電單車放在戶外被偷，他和員工都覺得很無奈。

當被問及為何不報警，他回應道「報警了也沒有」，表示同行也常遇到這樣的犯罪，就算報警了最終也沒能拿回損失的財物；加上自己確實也雇用了無合法身分的走線客，覺得理虧，更擔憂會被執法人員追究，所以只好作罷。

無證客 走線 紐約市

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