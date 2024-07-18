北美最大訂票網站Fandango創辦人 留下遺書跳樓身亡

北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

紐約警方表示，北美最大的訂票網站「Fandango」創辦人、財務長克萊恩(J. Michael Cline)16日從紐約一家高級酒店跳樓身亡，享年64歲。

國家廣播公司(NBC)報導，16日上午10時左右，克萊恩從曼哈頓 東50街145號的金柏利酒店(The Kimberly Hotel)的20樓墜落，掉落在三樓的露台上；警方接獲報案電話抵達時，他已失去意識，10時30分左右在急救中心死亡。

警方表示，調查仍在進行中，但「不存在犯罪嫌疑」。

娛樂網站TMZ報導，克萊恩在房中留下了遺書，上面寫著：「很抱歉，我無法解釋這種該死的痛苦。我愛你們所有人。」

克萊恩畢業於康乃爾大學，並擁有哈佛商學院MBA學位。他住在佛州 棕櫚灘，身後留下妻子與六名子女。

紐約郵報(New York Post)報導，克萊恩的死亡令人意外，因為他在幾天前剛接受了膽囊手術。

他於2000年創立了Fandango，並曾任職於新創融資公司Accretive和Juxtapose；他創立的其他公司包括科技公司 R1 RCM、商業保險 公司Insureon和教育諮詢公司Everspring。他也是保護動物的倡導者，並擔任國家魚類和野生動物基金會(National Fish and Wildlife Foundation)主席。

影片來源：YouTube@New York Post