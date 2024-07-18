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莊文怡襲警被捕 紐約市議會議長譴責亞當斯偏袒

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莊文怡襲警被捕引爭議 市議會議長譴責亞當斯偏袒

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約市警17日發布了副指揮官被咬傷的手臂照片，圖中可見明顯見血的傷口。(紐約市警提供)
紐約市警17日發布了副指揮官被咬傷的手臂照片，圖中可見明顯見血的傷口。(紐約市警提供)

市長亞當斯(Eric Adams)18日表示，他計畫與莊文怡面談，希望為其襲警被捕事件找到一個解決方案。市議會議長歐德思(Adrienne Adams)卻表示此舉是在偏袒莊文怡。

亞當斯當天早上在接受電台1010WINS採訪時表示，儘管襲警行為「令人遺憾」(Unfortunate)，但莊文怡一向是「警察執法問題上的忠誠夥伴」。他希望通過調解緩和目前的緊張局勢。

「我將與莊文怡取得聯繫，當面交談並試圖解決這個問題，」亞當斯說。「她一直是警察執法的支持者。但這些問題極其情緒化，我們必須找到非暴力解決問題的方法。」

然而，市議會議長歐德思(Adrienne Adams)對亞當斯的態度表示不贊同。在當天的新聞發布會上，歐德思表示「暴力完全不可接受」，並認為市長在偏袒莊文怡。

「如果是其他一些議員，我不認為亞當斯會給他們同樣程度的寬容，甚至願意坐下來面談，」歐德思說。

紐約市警17日發布了副指揮官被咬傷的手臂照片，圖中可見明顯見血的傷口。照片發布後，市議會中多位成員都發表聲明譴責莊文怡的行為。

議員紀思庭(Justin Brannan)和州參議員郭納德(Andrew Gounardes)發表聯合聲明稱，「無論是普通市民還是民選官員，法律面前人人平等。我們支持每個人抗議的權利。但莊文怡的行為越界了，並且違反了法律。」紀思庭與郭納德都曾在去年的選舉中支持莊文怡的敵手。

與莊文怡同屬議會常識核心小組的市議員霍頓(Robert Holden)表示，他譴責「任何對警察的攻擊」，但同時提到需要「了解事件全貌」，並指出莊文怡在事件中「被劇烈地推搡」。

布碌崙(布魯克林)民主黨部主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)也在社交媒體平台X上發表聲明，全面辯護莊文怡，稱她是在和平抗議的人群遭到推搡後的自衛行為。「她沒有傷害任何人的意圖，」赫爾梅林說。

根據布碌崙地方檢察長辦公室公布的刑事指控，莊文怡犯有二級攻擊、拒捕和妨礙治安行為(disorderly conduct)。

市長亞當斯18日表示，他計畫與莊文怡面談，希望為其襲警被捕事件找到一個解決方案。...
市長亞當斯18日表示，他計畫與莊文怡面談，希望為其襲警被捕事件找到一個解決方案。(市長辦公室提供)

亞當斯 布碌崙 紐約市

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