暴風雨侵襲紐約州 1人喪命 近4萬用戶無電可用

霍楚17日視察羅馬市的暴風雨損失。(美聯社)

暴風雨席捲紐約州 中部，威力強大足以吹動一架B-52轟炸機，一座19世紀教堂屋頂也被掀飛，並導致一名外出檢查古董車的男子喪生，目前仍有3萬8000戶無電可用。

路透報導，紐約州州長霍楚 （Kathy Hochul）17日對暴風雨造成的破壞進行調查，宣布全州進入緊急狀態，預計今晚紐約許多地區將出現破壞性強風大雨。

摩和克山谷（Mohawk Valley）是受災最嚴重的地區之一。 霍楚在羅馬市（Rome）舉行的記者會上表示，龍捲風 侵襲羅馬市，摧毀4棟建築，另對22棟建築造成嚴重結構性損壞。

霍楚表示，暴風雨威力大到吹動一架重達8萬3000公斤的B-52轟炸機，使它從格里菲斯空軍基地（Griffiss Air Force Base）的平台上掉了下來。

霍楚說：「你無法想像從空中看到的破壞有多大。整片樹林像牙籤一樣倒塌，然後是房屋，屋頂都不見了。」

她在聖瑪麗教堂（St. Mary's Church）前發表以上講話。根據官網，聖瑪麗教堂建於1862年，大部分屋頂被暴風雨掀翻。

根據NBC5氣象專家，另外至少3場龍捲風據報在漢密爾頓郡（Hamilton County）和沃倫郡（Warren County）附近出現。美國國國家氣象局（National Weather Service）尚未確認它們是龍捲風。

卡納斯托塔村（Canastota）82歲波普（Robert Popple）外出檢查他的古董車時，被強風捲走而喪命。

風暴最嚴重時，紐約州約有30萬戶斷電，目前仍有3萬8000戶無電可用。近一半仍斷電的用戶位於奧奈達郡（Oneida County）。