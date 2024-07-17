紐約市長指地鐵犯罪減少 槍械掃描器將投入使用

亞當斯指地鐵犯罪減少，槍械掃描器將投入使用。(記者劉梓祁／攝影)

自本年伊始，紐約市地鐵系統內的意外事件頻繁發生，性質包括傷人、槍擊或列車撞擊，再度引發對交通安全的大範圍討論，為此州市府已增加千名巡邏警員；數月過後，市長亞當斯 (Eric Adams)於17日表示，地鐵犯罪已經明顯減少，且放於站內的槍械掃描器即將投入使用。

亞當斯在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站 表示，自從2月份市警(NYPD)將警力增加以來，市內已連續近六個月錄得地鐵犯罪率以兩位數的幅度下降。市警數據顯示，6月份交通犯罪同比下降15.3%，為連續第五個月出現兩位數的下降。

根據數據，在7月8日至7月14日的一周內，地鐵內的犯罪事件同比下降44.4%，且過去四周與去年同期相比減少有26.6%，以及年初至今同比下降7.8%。亞當斯表示，犯罪率下降歸因於警力的增加。他還說，除了疫情期間，地鐵系統治安已是「14年內最安全」，且搶劫案數量創歷史新低。

市府表示，如果目前的趨勢繼續下去，7月將是地鐵系統犯罪率連續第六個月出現兩位數下降。此前，地鐵犯罪率在本年1月快速升高，市警數據顯示其當月同比增加46.1%。為應對此情況，州府已派遣750名國民兵和250名州警，在市警增加1000名警員後聯合執法。隨後，市警再增加800名警員打擊逃票現象。

另外，市警還在本年早前引入槍械掃描器，亞當斯表示其將在未來幾天內在地鐵站內部署。亞當斯說，市府將在部分地點安放此機器。雖然他和大都會運輸署(MTA )均未透露具體站名，但市府曾表示其將根據犯罪趨勢研究得出。該款由「Evolv Technology」公司製造的設備，為人工智能支持的攝像頭和金屬探測器結合，可用於發現刀具和槍支。

MTA表示，Evolv系統已經在地鐵的多個車站進行了數十次測試。儘管如此，非營利組織「監控科技監督計畫」(STOP)執行主任卡恩(Albert Fox Cahn)表示，此方式不僅會拖延乘客的通勤時間，也無法保證公眾的人身安全。