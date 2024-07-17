紐約布碌崙86街遊民所深夜開工 華社激烈反抗 議員被捕

86街遊民所深夜開工，居民抗議。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)86街遊民 所再起波瀾。17日凌晨，警察開始在86街2501號擬建遊民所的場址周圍設置隔離柵欄，並派警察守衛。這一舉動很快被周圍居民發現。民選官員和民眾陸續很快趕到現場抗議，市議員莊文怡和前州眾議員 參選人趙靖桉等人早晨在與警方發生的小衝突中遭警方逮捕。目前，抗議活動仍在繼續；最新消息指8名被捕者中，除莊文怡外，7人已經獲釋。

市議員莊文怡率領抗議遊民所的檔案照。(取自莊文怡臉書)

17日凌晨2時左右，一條消息和照片在南布碌崙華社流傳，從凌晨1時多起，警察開始在86街交25大道處的擬建遊民所場址設置隔離柵欄，對遊民所開工極為敏感的當地居民立即意識到，建築商趁著夜深人靜要悄悄開工。

州眾議員鄭永佳和一些居民第一時間趕到了現場。鄭永佳通過社群媒體稱，市長不傾聽社區的呼聲，應該感到羞恥。到凌晨3時，遊民所前已經設置了三圈隔離柵欄，並聚集了大批警力，準備對付可能到來的示威者。

這時社群媒體也群情激憤，紛紛號召居民出來抗議，一個帖子說，「今天早上5時請大家齊心協力一起出來迎戰開發商，社區存亡靠大家！誓死捍衛大家的社區」；另一個帖子說，要「手拉手不給建造商進場，如果這場戰打不贏，我們華人真的沒地方站了」。

據義工小陳介紹，大約凌晨5時左右，建築工人開始在警察設置的警戒區內進場開工，在人行道的水泥地上鑽洞，搭建支架。差不多相同時間，市議員莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧等也已經趕到現場，小陳介紹說，莊文怡因為試圖衝破警察設置的警戒線進入遊民所場址，在與警員發生小衝突後，和其他三人一起遭警方逮捕。

從上午7時起，遊民所前的抗議民眾越聚越多，至少三四百人參加了抗議。他們高舉反對遊民所的標語，用國旗旗杆敲打著另一手的示威標語，發出響亮的抗議聲。

這次市警察局布置的警力不僅包括當地警察，還有市警察局專門對付示威者的警察，他們戴著護臉的頭盔，身上還掛著專門用來抓人的塑料手銬。警察警戒的範圍也擴大了，不僅阻斷了86街從Bay 38街到Bay40街之間的交通，在85街交25大道處也設置了警戒線，警察還封鎖了面對遊民所的過街天橋。大約從上午9時後開始，警方的直升機開始在事發地上空盤旋。