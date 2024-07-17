紐約布碌崙86街遊民所深夜開工 華社激烈反抗 議員被捕
布碌崙(布魯克林)86街遊民所再起波瀾。17日凌晨，警察開始在86街2501號擬建遊民所的場址周圍設置隔離柵欄，並派警察守衛。這一舉動很快被周圍居民發現。民選官員和民眾陸續很快趕到現場抗議，市議員莊文怡和前州眾議員參選人趙靖桉等人早晨在與警方發生的小衝突中遭警方逮捕。目前，抗議活動仍在繼續；最新消息指8名被捕者中，除莊文怡外，7人已經獲釋。
17日凌晨2時左右，一條消息和照片在南布碌崙華社流傳，從凌晨1時多起，警察開始在86街交25大道處的擬建遊民所場址設置隔離柵欄，對遊民所開工極為敏感的當地居民立即意識到，建築商趁著夜深人靜要悄悄開工。
州眾議員鄭永佳和一些居民第一時間趕到了現場。鄭永佳通過社群媒體稱，市長不傾聽社區的呼聲，應該感到羞恥。到凌晨3時，遊民所前已經設置了三圈隔離柵欄，並聚集了大批警力，準備對付可能到來的示威者。
這時社群媒體也群情激憤，紛紛號召居民出來抗議，一個帖子說，「今天早上5時請大家齊心協力一起出來迎戰開發商，社區存亡靠大家！誓死捍衛大家的社區」；另一個帖子說，要「手拉手不給建造商進場，如果這場戰打不贏，我們華人真的沒地方站了」。
據義工小陳介紹，大約凌晨5時左右，建築工人開始在警察設置的警戒區內進場開工，在人行道的水泥地上鑽洞，搭建支架。差不多相同時間，市議員莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧等也已經趕到現場，小陳介紹說，莊文怡因為試圖衝破警察設置的警戒線進入遊民所場址，在與警員發生小衝突後，和其他三人一起遭警方逮捕。
從上午7時起，遊民所前的抗議民眾越聚越多，至少三四百人參加了抗議。他們高舉反對遊民所的標語，用國旗旗杆敲打著另一手的示威標語，發出響亮的抗議聲。
這次市警察局布置的警力不僅包括當地警察，還有市警察局專門對付示威者的警察，他們戴著護臉的頭盔，身上還掛著專門用來抓人的塑料手銬。警察警戒的範圍也擴大了，不僅阻斷了86街從Bay 38街到Bay40街之間的交通，在85街交25大道處也設置了警戒線，警察還封鎖了面對遊民所的過街天橋。大約從上午9時後開始，警方的直升機開始在事發地上空盤旋。
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