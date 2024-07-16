華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

就在紐約郵報誤稱刺殺川普 的兇手為華人後當天，即有華人在紐約遭到與此相關的種族歧視 辱罵；華裔市民Z女士於13日晚間前往曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)參加期待已久的久石讓音樂會，卻在音樂會開始前遭後排白人男性觀眾飽含種族歧視的辱罵，被暴力威脅並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。

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Z女士表示，在音樂會開始前15分鐘左右，坐在她正後方的白人一家五口中，包括一名父親及三名兒子的四名男性成員，就開始非常大聲地談論吉卜力動畫與亞裔 。由於座位間隔近，Z女士說，她不需要刻意注意就能非常清晰地聽到他們發出「吉卜力動畫中的人物有明顯白人特徵」、「亞洲人根本不能欣賞吉卜力和久石讓」這樣帶有種族偏見的言論。

「當時我只是翻白眼，但是我想那可能只是因無知造成的偏見，所以我並沒有在那個當下與他們對峙」。但四名白人男子的對話隨後變本加厲，即使Z女士並沒有逐字逐句地聽到完整的對話，也非常清晰地捕捉到了「亞洲人聞起來像照燒雞」這樣的歧視語言。四名男子隨即開始哄笑，並把話頭轉向了Z女士，大聲提到他們前面就坐了一名亞洲女生。

面對這樣赤裸裸的種族歧視，Z女士再也無法忍受，「他們說話很大聲，就好像故意要讓我聽到一樣。而且在久石讓音樂會這樣超過一半觀眾都是亞裔的場合說這種話，也像一種挑釁的行為」。於是，Z女士隨後轉頭對這四名白人男子回應道，「你們聽起来很粗鲁」。

四名男子立刻將矛頭指向Z女士，並說「這裡是美國，不是亞洲，美國有言論自由，我們想說什麼就說什麼」。在遭到Z女士再次抨擊他們的言論帶有種族歧視後，四名男子不斷讓Z女士回頭別再看他們，並威脅「如果妳再回頭，我們就會朝你臉上來一拳」。在雙方爭吵期間，這名父親對Z女士嗆聲道，「就是像你這樣的人刺殺了川普」。

前總統川普(Donald Trump)13日在賓州遇刺的事件發生後，美國右翼媒體「紐約郵報」在當晚7時19分錯誤報導稱嫌犯是一名「華人男子」，比Z女士被辱罵的時間早20分鐘。Z女士說，她當時並不知道紐約郵報誤報了華人為暗殺川普的兇手，而是在後來得知這一事件後才反應過來，四名白人男子可能就是因為紐約郵報的誤報才嗆聲「你這樣的人暗殺了川普」。

更讓Z女士難過的是，五口之家中的媽媽在爭吵過程中保持沈默，並在愈發激烈之時多次讓她的丈夫及兒子們冷靜下來。而這四名男子對媽媽的回應則是，「閉嘴，媽媽，就是因為你這麼軟弱，像她這種亞洲人才敢和我們對峙」。在Z女士數度為這名媽媽鳴不平後，其中一名兒子說，「她是我媽，我想說什麼就說什麼」。

因為當時演出即將開始，Z女士馬上找了保安，溝通自己受到的歧視與威脅。她說，在演出開始不久後，一位黑人女性主管找到了她，非常耐心地安撫她，而Z女士因不想錯過演出而選擇暫時按下不表。而在演奏會中場休息時，這名主管與另外一位女性保安再度找到Z女士，安慰她到「你完全有權感到不安」，並提議將她換到更好的包廂座位。

Z女士說，事發當日到現在，她多次因為這件事驚恐發作，「閉上眼睛就能看到那些人，心悸，喘不過氣」。已經來美學習、生活12年的Z女士表示，這不是她第一次面臨種族歧視了，但沒有一次像這一事件讓她感到害怕，「他們盯著我的表情裡面是沒有任何人性的」。

而本次演奏會的久石讓與吉卜力本是Z女士美好的童年回憶，演奏會中大量的亞裔藝術家與亞裔觀眾更是讓Z女士以為自己在一個舒適區，結果這一切卻被歧視、辱罵與暴力威脅殘忍撕毀了。