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2025市長競選多人挑戰亞當斯 斯靜格籌款領跑挑戰者

記者許君達／紐約即時報導
根據2025年市長競選財務披露信息，在亞當斯的多名挑戰者中，斯靜格籌款表現領先。(本報檔案照)
根據2025年市長競選財務披露信息，在亞當斯的多名挑戰者中，斯靜格籌款表現領先。(本報檔案照)

有意在2025年市長選舉中挑戰亞當斯(Eric Adams)的前市主計長的斯靜格(Scott Stringer)15日披露，其競選團隊2024上半年的共籌款42萬5000元，在本籌款期內領先所有亞當斯的挑戰者。目前，除了尋求連任的亞當斯外，已投入2025年民主黨初選的參選人還包括布碌崙(布魯克林)的州參議員米維(Zellnor Myrie)。此外，尚未宣布參選的現任市主計長蘭德(Brad Lander)也被認為是較有可能參與挑戰亞當斯的人選之一。

根據依法披露的數據，斯靜格團隊在今年1至6月間，從大約2100名支持者處募集到了42萬5000元捐款，在這些捐款中，符合紐約市要求的配捐額度可達210萬元。目前，斯靜格團隊手頭還有30萬4000元現金可供使用。

根據米維團隊的披露，他在今年5月宣布參選後，在不到兩個月的時間內，就募得32萬6000元，配捐額度130萬元。而蘭德作為市主計長的候選人，其團隊在本籌款期內募得近20萬元，如果他宣布參選市長，預計籌款表現將會更佳。

根據統計，斯靜格、米維和蘭德在2024上半年獲得的人均捐款額分別為157元、145元和161元。

不過，這三人的募款表現加在一起都不及現任市長亞當斯。盡管仍在面臨當局對於2021年選舉的財務狀況調查，但亞當斯團隊透露，他在本籌款期內所募得的捐款還是超過了100萬元，而競選團隊手頭的可用現金接近800萬元。

斯靜格2021年曾作為市長選舉的有力競爭者之一，但在選舉前，他突然遭遇一樁陳年性騷擾指控，導致民望大跌、競選慘敗。

亞當斯 性騷擾 布碌崙

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