報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

前總統川普(Donald Trump)13日在賓州造勢現場遇刺，震驚全國，目前槍手已被證實為是一名20歲的白人男性；然而，紐約郵報(NY Post)第一時間卻將槍手報導為華裔 ，雖在一小時後修改，仍造成華社群起抗議，深怕造成另一波仇華潮。

槍擊事件發生後，紐約郵報在晚間7時19分刊出一篇報導，其中第二段指出該槍手「被指認為一名華裔男子」(identified as a Chinese man)，遭到華社關注並質疑。

報導刊出不久，有位民眾何女士致電給撰寫該報導的記者馬里諾(Joe Marino)，並詢問馬里諾報導該槍手為華裔男子的消息來源是從何得知，馬里諾馬上回應他，「實際上是一名白人男性，這篇報導中出現了「印刷錯誤」(misprint)。」

該報導在晚間8時51分更新，其中關於槍手的描述也從華裔男子改為白人男子，卻還是無法平息華裔社區的怒火。

何女士表示，在電話交談中，馬里諾有表示願意道歉，但他並沒有表示會在什麼時候，或以什麼方式表示歉意。而在後來訊息對話中，何太再度詢問此記者什麼時候願意對華人社群道歉，馬里諾則請她與紐約郵報編輯聯繫。

此事件發生後，也引來許多華裔民選官員注意，其中州眾議員 鄭永佳第一時間致信給紐約郵報卻尚未得到回覆，鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，身為一個華裔，我們總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。

鄭永佳表示，雖然文章在一小時後修正，但這是遠遠不夠的，將會繼續聯絡紐約郵報，希望得到他們一個官方的道歉聲明。而州參議員曲怡文則是發布聲明譴責紐約郵報的錯誤報導。